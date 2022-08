Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek IX. ligy Nové Mesto a IX. ligy Senica-Myjava.

IX. LIGA NM

Brunovce – Lúka 9:0 (4:0)

Brunovce privítali v hodovom zápase súpera z Lúky a už od úvodu prebrali zápas do svojich rúk. Už v 15. minúte vyhrávali 2:0. Najskôr sa v 11. minute presadil Halán Matej a v 15. minúte zvyšoval Zverbík. Brunovce pridali do polčasu ešte dva góly, keď sa opäť presadil Zverbík v 32. minúte a o chvíľu na to aj Bobocký Tomáš.

