V mestskej časti Opatová upravia podjazdnú výšku pod cestným mostom

Takmer 165-tisíc eur investuje trenčianska radnica do úpravy podjazdnej výšky pod mostom na Potočnej ulici v mestskej časti Opatová.

TRENČÍN. Takmer 165-tisíc eur investuje trenčianska radnica do úpravy podjazdnej výšky pod mostom na Potočnej ulici v mestskej časti Opatová. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, úprava súvisí so septembrovým nástupom nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy, aby jeho autobusy mohli pod mostom bezpečne a bez problémov prechádzať.

„Vysúťažený zhotoviteľ existujúcu komunikáciu pod mostom vybúra a nahradí novými konštrukčnými vrstvami. Celková niveleta cesty sa zníži tak, aby minimálna podjazdná výška bola 3,5 metra,“ uviedla Ságová.

Stavebné práce by mali trvať do konca septembra a na šesť týždňov sú odhadnuté aj príslušné dopravné obmedzenia na Potočnej ulici. „Autobusy až do ukončenia stavebných prác nebudú obsluhovať zastávku Opatová, ZŠ. Autobusová linka č. 4 tak pôjde od zastávky Opatová, námestie priamo na zastávku Opatová, Horeblatie,“ dodala Ságová.