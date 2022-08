REGIONÁLNY FUTBAL: Brestovec nadeľoval, prvá výhra H. Stredy, štyri červené karty v Teplej + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a top hráčov zápasov od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Vrakuňa 5:2 (1:2)

Úvod druhého stretnutia na domácej pôde vyšiel lepšie hráčom AFC . Už v 3. minúte po peknej akcii Floriš prihral Copkovi a ten otvoril skóre stretnutia. V 19. minúte faulovali hráči v šestnástke hosťujúceho hráča a nariadený pokutových kop premenil Reindl . O minútu mohli ísť Novomešťania opäť do vedenia no, strelu Floriša vyrazil brankár hostí Idris. Hráči AFC i naďalej hrali pozorne. V 26. minúte zatlačili súpera do vlastnej šestnástky, ale v skrumáži sa nepresadili.

