Parkovací automat pred nemocnicou bude mať smart funkcie

Samospráva Bánoviec nad Bebravou umiestni na odstavnej ploche pred nemocnicou na Hviezdoslavovej ulici nový parkovací automat.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Samospráva Bánoviec nad Bebravou umiestni na odstavnej ploche pred nemocnicou na Hviezdoslavovej ulici nový parkovací automat. Ten bude mať po novom smart funkcie, vodiči tak budú môcť za parkovanie zaplatiť i prostredníctvom aplikácií či bezkontaktného terminálu. Informovala o tom radnica.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vodiči budú môcť aj naďalej za dočasné parkovanie zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom SMS alebo kúpou predplatených parkovacích kariet. "Po novom bude možné parkovné uhradiť už aj prostredníctvom

dvoch mobilných aplikácií, webovej aplikácie bez nutnosti registrácie a bezkontaktného platobného terminálu priamo na parkovacom automate, ktorý bude sprístupnený počas najbližších štyroch týždňov," uviedla radnica.

Nový parkovací automat podľa nej nahradí ten existujúci na rovnakom mieste, do prevádzky ho chce mesto uviesť 1. septembra, pričom o presnom termíne bude verejnosť ešte informovať.

"Medzi ďalšie novinky patrí úhrada parkovného na 30 minút alebo zadávanie evidenčného čísla vozidla pri kúpe parkovacieho lístka. Občania budú môcť využívať všetky inovácie aj na odstavnej ploche na ulici Záfortňa, len s výnimkou bezhotovostných platieb prostredníctvom terminálu, pretože tu sa parkovací automat meniť nebude," doplnila samospráva.

Odstavné plochy na Hviezdoslavovej ulici pred nemocnicou s kapacitou 110 miest a na ulici Záfortňa v blízkosti autobusovej stanice s kapacitou 30 miest mesto zverilo do správy príspevkovej organizácii Správa majetku mesta (SMM). K zmene parkovacieho automatu pristupuje SMM s cieľom sprístupniť viaceré možnosti bezhotovostnej úhrady parkovného a zvýšiť komfort pre užívateľov. "V uplynulom roku organizácia zaznamenala nárast podielu bezhotovostných platieb prostredníctvom SMS. Taktiež evidovala zvýšený počet sťažností súvisiacich s nedostatkom bezhotovostných metód úhrad parkovného a nespoľahlivou prevádzkou automatu," dodala samospráva.

Napísali sme

Napísali sme Zubár: Mnohí mladí zuby múdrosti vôbec nemajú. V budúcnosti o ne prídeme úplne Čítajte

V súvislosti so spustením nového parkovacieho automatu vstúpi dňom jeho sprevádzkovania do platnosti aj nový prevádzkový poriadok pre odstavné plochy. Zásadnou zmenou je zavedenie tarifných pásiem A a B s rôznou výškou parkovného a zmena ceny dočasného parkovania i predplatených parkovacích kariet. Po novom do tarifného pásma A patrí odstavná plocha na Hviezdoslavovej ulici a do tarifného pásma B odstavná plocha na ulici Záfortňa. Prehľad cien parkovného nájde verejnosť na webe SMM, prevádzkový poriadok a pokyny k užívaniu automatu na informačnej tabuli na parkoviskách.