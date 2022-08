Zubár: Mnohí mladí zuby múdrosti vôbec nemajú. V budúcnosti o ne prídeme úplne

Ak to nie je nutné, bielenie zubov neodporúčam, hovorí zubný lekár vo veľkom rozhovore.

Budúce generácie úplne prídu o zuby múdrosti, keďže už pomaly strácajú svoju pôvodnú funkciu. Zubný lekár Filip Hlobeň vraví, že už v súčasnosti sú v rámci stomatológie svedkami toho, že mnohým mladým ľuďom tieto zuby nikdy nenarastú.

V rozhovore taktiež bližšie porozprával o prevencii, ale aj o zanedbávaní zubnej hygieny. Prezradil, s akými hoaxami sa v rámci svojej profesie stretol a upozornil na škodlivosť bielenia zubov. Sú reklamy o účinnosti zubných pást pravdivé, alebo ide len o marketing? To už ozrejmil zubár z Bánoviec nad Bebravou.

Počas pandémie ľudia na preventívne prehliadky k zubárovi chodiť nemuseli. Aká je situácia v súčasnosti v rámci týchto prehliadok?

Už sa to pomaly rozbieha. Cez tú pandémiu prichádzalo o polovicu menej ľudí. Najmä pri tých senioroch to bolo citeľné. Tým, že sa báli a mali to odpustené tak nechodili.

Tento rok mám pocit, že sa to už rozbehlo naplno. Je to podmienené aj tým, že poisťovne ponúkajú benefity aj na zuby a vyplatia ho len vtedy, keď majú ľudia spravenú preventívnu prehliadku.

Ešte tento rok fungujeme v tom režime, že pacient aj keď nemal preventívnu prehliadku, tak bez nej nezostane, lebo mu ju spravíme, ako keby spätne za ten minulý rok.

Počas poslednej dekády sme počuli viackrát správy o tom, že zubárov je málo a že ich počet bude klesať i naďalej. Ako to vnímate vy?

Mám pocit, že sa to zlepšuje, že je veľa mladých ľudí, ktorí by sa chceli stať zubármi. Možno je pre nich zaujímavé to, že človek má ako zubár garantovanú prácu.

Problém je, ale možno v tom, že školy na Slovensku nemajú také kapacity, aby sa to pokrylo. Záujem určite je, ale málo ľudí sa tam dostane.

Mávajú ľudia problém so zubami múdrosti?

Sú to rizikové zuby. Ja už som si dokonca všimol, pri mladých pacientoch, že keď im spravíme RTG vyšetrenie, že tie osmičky už ani nemajú. Tieto zuby začínajú byť z medicínskeho hľadiska zakrpatený orgán.

Stávajú sa nepotrebné. Ľuďom sa ako-keby zmenšujú čeľuste a tie osmičky sa tam už nezmestia. Robí to aj problémy, lebo mnohokrát vyrastajú šikmo, ležato, tlačí to na sedmičku zozadu. Ešte prejde pár generácii a tieto zuby už asi ani nebudeme ako ľudia mať.

Naozaj je vidno, aj u mladých a detí, že tieto zuby nie sú ani založené v ďasne. Zubný oblúk sa vtedy končí sedmičkou.

Stáva sa to často?