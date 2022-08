V niektorých miestach vlaková doprava nemá zmysel, hovorí minister. Ľudia ako odpoveď spisujú petície

Proti novému grafikonu vlakovej dopravy sú Novomešťania, ale aj Vrbovčania.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/VRBOVCE. Časť obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a Vrboviec nesúhlasí so súčasnou podobou rámcového návrhu grafikonu vlakovej dopravy. Podľa nej budú od decembra musieť Novomešťania, ktorí chcú cestovať do Žiliny, alebo ďalej, prestupovať na iný vlak v Trenčíne.

Napísali sme

Napísali sme Jednota dôchodcov Slovenska spustila petíciu. Podpísať ju môže každý dospelý, upozorňujú Čítajte

Iný problém majú v obci Vrbovce, kde nová podoba vlakových trás nepočíta s vlakovým spojením medzi obcou a okresným mestom Myjava. Zachovanie pôvodnej podoby oboch vlakových spojov sa snažia docieliť petíciami, ktoré chcú koncom augusta predložiť ministerstvu dopravy.

Rezort samosprávy upozorňuje, že súčasný návrh grafikonu je predbežný a môže sa ešte zmeniť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Budú musieť prestupovať

Nové Mesto nad Váhom je ako okresné mesto spádovou oblasťou, v ktorej sa schádzajú nielen vlaky z Častkoviec a Myjavy, ale aj autobusové spojenia z okolitých obcí.

V článku sa okrem iného dočítate Ako sa zmení cestovanie vlakom pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom?

Ktorá vlaková trasa v okrese Myjava má podľa nového grafikonu zmiznúť?

Kedy vytvoria finálnu verziu grafikonu?

Aké požiadavky majú obe petície?

Aké riešenie môžu aplikovať v prípade zrušenia nejakej trasy?

Prečo podľa rezortu dopravy nie sú niektoré vlakové trasy rentabilné?

Prečo sa súčasný návrh grafikonu vlakových spojov nazýva aj revolučný?

Ako na sťažnosti reaguje rezort dopravy?

Ako nové vlakové trate pripomienkovala župa?

„Pri súčasnom grafikone sa každú hodinu dostanete z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny a každé dve hodiny do Košíc. V novom grafikone sa dostanete každú hodinu do Trenčína a každé dve hodiny do Žiliny. Ak by ste cestovali ďalej, tak s prestupom v Trenčíne. Je tam čakacia doba zhruba 15 minút. Otázka je, či nenastane úbytok z tých štyroch percent cestujúcich, či nebudú hľadať iné metódy dopravy,“ uviedol František Mašlonka, iniciátor petície za zachovanie zastávok rýchlikov na železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom.