Za vývoz odpadu od budúceho roku zaplatíme viac. Vyššie náklady budú mať aj samosprávy

Zákon o odpade z januára 2021 zakázal skládkovanie neupraveného odpadu.

TRENČÍN. Ceny za vývoz komunálneho odpadu v Trenčíne od budúceho roku porastú. Dôvodom je zákon o odpadoch, ktorý od januára 2023 zakazuje skládkovanie neupraveného odpadu.

Združenie miest a obcí Slovenska sa zároveň obáva, že mnohé samosprávy do tohto termínu nestihnú pripraviť nutnú infraštruktúru na spracovanie odpadu, keďže tieto procesy výrazne spomalila pandémia. To môže podľa nich viesť k vzniku nelegálnych skládok odpadu.

Úprava odpadu sa odrazí na cene

Zákon, ktorý zakazuje skládkovanie neupraveného odpadu túto povinnosť pôvodne uložil od januára 2021.

Následne však rezort životného prostredia umožnil odklad tejto povinnosti do 31. decembra 2022.

„Bolo to aj z dôvodov, že na trhu nie je dostatok kapacít, ktoré túto službu vedia ponúknuť a zabezpečiť. So zberovou spoločnosťou, ktorá nakladá so zmesovým komunálnym odpadom v meste, už dlhšie intenzívne rokujeme a pracujeme na splnení tejto povinnosti,“ informovala Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie Mestského úradu Trenčín.

Ako ďalej povedala, spoločnosť Marius Pedersen, ktorá pre mesto Trenčín vykonáva odpadové služby, má tesne pred výstavbou zariadenie na úpravu odpadu a mali by byť schopní mestu ponúknuť túto službu.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo od nového roku narastie cena za odvoz odpadu?

O koľko vývoz zdražie?

Prečo hrozí, že môžu vzniknúť nelegálne skládky?

Ako porastú samosprávam náklady na spracovanie odpadu?

„Preto veríme, že zákonnú povinnosť dodržíme,“ uviedla.

Úprava odpadu bude podľa nej znamenať výrazný nárast nákladov na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

„Je teda predpoklad, že bude musieť dôjsť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady. Vyzbieraný zmesový komunálny odpad, ktorý mohol v dnešnej dobe ísť priamo na skládku, sa bude musieť vysypať na zariadení, ktoré ho bude musieť upraviť,“ vysvetlila Čachová.