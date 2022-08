Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Inter Bratislava 4:3 (1:2)

Novomešťanom sa premiéra v III. lige vydarila. Už v 2. minúte šli do vedenia. Prízemný center z pravej strany si v sklze nešťastne poslal do vlastnej siete Kliment, ktorý chcel zakročiť pred nabiehajúcim protihráčom. Hostia sa nezlomili a do polčasu skóroval dvakrát. V 38. min vyrovnal Čemba a tesne pred odchodom do šatní aj Labuda. Úvod druhého polčasu patril Novomešťanom. A opäť to bola 2. minúta.

