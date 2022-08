Agresívny muž vyčíňal v policajnej cele, napadol aj policajta

Muž udrel policajta do tváre a kopol do nohy.

TRENČÍN. Päťročný trest odňatia slobody hrozí 33-ročnému Novodubničanovi, ktorého policajný vyšetrovateľ obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. O podrobnostiach prípadu v minulosti trikrát súdne trestaného muža informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Obnova námestia v Dubnici začne čoskoro. Majitelia terás sa obávajú, že pre nich bude likvidačná Čítajte

Muža podozrivého zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci umiestnili v cele policajného zaistenia, ktorej zariadenie začal poškodzovať. „Policajt odomkol dvere a vyzval ho, aby upustil od svojho konania a obliekol sa z dôvodu odchodu na lekárske ošetrenie. Muž však túto výzvu neuposlúchol a navyše sa rozhodol dostať na slobodu a celu sa pokúsil opustiť," uviedla polícia.

Pri zápase so zadržaným policajt použil v zmysle zákona hmaty a chvaty sebaobrany. „Páchateľ udrel policajta do tváre a kopol do nohy, až za pomoci ďalších príslušníkov sa podarilo muža spacifikovať. Napadnutý policajt bol jednorazovo ošetrený v nemocnici," dodala polícia.