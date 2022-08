Trenčianska železničná stanica by sa mala v najbližších rokoch dočkať komplexnej obnovy

Budova patrí medzi nelichotivé vizitky krajského mesta.

TRENČÍN. Železničná stanica by sa mala dočkať komplexnej obnovy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré budovu vlastnia, aktuálne riešia verejné obstarávanie na zhotoviteľa architektonickej štúdie. Samotnú prestavbu by chceli stihnúť do roku 2025, počítajú pri tom s financiami z plánu obnovy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto dostalo sľub

Budova trenčianskej železničnej stanice vznikla v 40. rokoch minulého storočia. Dnes patrí medzi nelichotivé vizitky krajského mesta. Radnica vníma jej súčasný stav ako žalostný a nedôstojný. Pripomína, že v súvislosti s opravou stanice dostala v minulosti viaceré prísľuby.

Písali sme

Písali sme Trúbenie turistického vláčiku obťažuje niektorých Trenčanov. Prevádzkovateľ ho obmedzí Čítajte

„Ten sľub nám dal minister dopravy, vedenie železníc a dokonca aj pán premiér. Malo by sa to financovať buď z plánu obnovy, alebo zo štátneho rozpočtu. Je to v rukách železníc a ja verím, že to stihnú do konca roku 2025,“ uviedol primátor Trenčína Richard Rybníček.

Železnice vyhodnocujú ponuky