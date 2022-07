Gynekológ: S vírusom HPV sa stretne väčšina žien. Nemajú však vôľu sa proti nemu očkovať

Gynekológ v rozhovore odpovedá na časté otázky v rámci prevencie rakoviny.

Rakovinu krčka maternice dokážu doktori zachytiť ešte v pred-nádorovom štádiu počas preventívnej návštevy gynekológa, na Slovensku však väčšina žien tieto prehliadky stále zanedbáva.

Upozorňuje na to Matej Vidoman, lekár z gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne s tým, že rakovine krčku maternice sa dá predísť aj vďaka očkovaniu proti HPV.

V rozhovore taktiež bližšie porozprával o tom, ako často by mala žena navštevovať gynekológa, kedy by ho mala navštíviť prvý krát, ako prebieha prvá gynekologická prehliadka, ale aj to, kedy musia pristúpiť k biopsii krčku maternice a či sa dá absolvovať aj s lokálnym umŕtvením.

Číhajú na ženy počas leta z gynekologického hľadiska nejaké ochorenia?

V princípe nie je v tomto smere rozdiel medzi ročnými obdobiami. Čo sa týka kúpania, tak v lete je možno častejší výskyt vulvo-vaginálnych infekcií, ktoré, ale vo väčšine prípadov nie sú závažné.

Dá sa to veľmi ľahko riešiť ambulantným gynekológom. Je to ochorenie s ktorým sa ženy v živote stretnú opakovane a ženy citlivé na dané ťažkosti poväčšine vedia čomu sa vyvarovať.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Či u nás rastie počet gynekologických onko-ochorení?

Ako sa im dá predísť?

Ako dokážu lekári zachytiť rakovinu krčka maternice ešte v pred vznikom nádoru?

Kedy by žena mala ísť na prvú preventívnu prehliadku?

Ako prvá prehliadka prebieha?

Kedy musí lekár vykonať biopsiu krčka maternice?

Či sa dá absolvovať aj pod lokálnym umŕtvením?

Ako biopsia prebieha?

Aké sú výhody očkovania proti HPV?

Prečo sa vírus nevyskytuje u mníšok?

Prečo by sa mali očkovať aj deti a muži?

Aký je v súčasnosti trend gynekologických onkologických ochorení?

Onkologických ochorení v gynekológii je viacej, pretože sa týkajú viacerých orgánov. Výhodou je, že mnoho karcinómov v gynekológii je preventabilných.

Preto sa vždy, keď máme možnosť, snažíme ženám hovoriť, aby chodili na preventívne prehliadky. Niektoré možno povedia, že veď som chodila, aj tak som dostala rakovinu.

Nie je to, ale o tom, že keď chodíte na tie prehliadky, tak ju nedostanete. Preventívne prehliadky a skríning nám zabezpečia to, že zachytíme tie ochorenia úplne na začiatku. V princípe sa rozvinie v každom prípade, ale keď to zachytíme v skorom štádiu, tak s tým vieme veľa spraviť a dokonca aj tie ženy vyliečiť.

Rakovina, ako taká, neboli až kým nie je pokročilá. Veľmi nám pomáha, keď o tých ženách vieme od začiatku. Vieme ich potom adekvátne liečiť a pomôcť im. Keď toto neabsolvujú, dostávajú sa k nám v štádiu, kedy už máme zviazané ruky a aj ich vyhliadky sú horšie. Preto na to tlačíme. Niektorým žiaľ už potom pomôcť nevieme.

Pri rakovine krčka maternice to dokonca vieme odsledovať ešte skôr, ako sa karcinóm vyvinie, tam to má ešte väčší význam. To je to, na čo ženy chodia pravidelne, na cytológie a podobne.

Oproti iným krajinám je, ale to percento žien, ktoré sa na preventívne prehliadky dostaví, je minimálne.