Policajti budú vo zvýšenej miere kontrolovať vodičov v Trenčianskom kraji

Policajti budú v auguste vo zvýšenej miere kontrolovať vodičov, cyklistov či chodcov v Trenčianskom kraji.

TRENČÍN. Policajti budú v auguste vo zvýšenej miere kontrolovať vodičov, cyklistov či chodcov v Trenčianskom kraji. Počas dopravno-bezpečnostnej akcie, ktorej cieľom je zlepšenie situácie v cestnej premávke, sa zamerajú predovšetkým na miesta, kde často dochádza k dopravným nehodám. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Kontroly budú zamerané na zisťovanie požitia alkoholických nápojov u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, ale aj na dodržiavanie povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke vrátane vodičov kolobežiek s pomocným motorčekom," uviedla Kuzmová.

Policajti podľa nej budú kontrolovať aj dodržiavanie zákazu obsluhovať telefóny alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie, okrem použitia systému voľné ruky vodičom počas vedenia vozidla. "Polícia sa zameria aj na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa prejazdu železničných priecestí, najmä v časoch prejazdu súprav vlakov," doplnila.

Napísali sme

Napísali sme Dvojročného syna hodila o zem a bila ho po hlave. Súd vymeral matke troch detí podmienku Čítajte

Zvýšené kontroly na cestách môžu občania očakávať počas augusta od pondelka do piatka od 5.00 h do 8.00 h, počas sobôt od 8.00 h do 11.00 h a v piatky až soboty od 22.00 h do 6.00 h.

"O priebežných, ale aj celkových výsledkoch tejto dopravno-bezpečnostnej akcie v Trenčianskom kraji bude polícia verejnosť informovať," dodala Kuzmová.