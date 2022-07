Začali s obnovou trenčianskej synagógy. Na celkovú rekonštrukciu však chýbajú financie

V synagóge vznikne kultúrne centrum i koncertná sieň.

TRENČÍN. V uplynulých dňoch sa začala dlhodobo plánovaná obnova synagógy v Trenčíne.

Zhotoviteľ v súčasnosti vykonáva búracie práce na pozostatkoch necitlivej rekonštrukcie budovy zo 70-tych rokov, do budúcej jari plánujú vybudovať novú podlahu a kúrenie, reštaurovaním prejdú aj viaceré umelecké prvky.

Židovská náboženská obec Trenčín získala na rekonštrukciu financie z Nórskych fondov, celková investícia sa približuje k hodnote milión eur.

Napriek tomu upozorňujú, že táto suma im vystačí maximálne na rekonštrukciu polovice interiéru. Židovská obec nateraz netuší, akým spôsobom zvyšné stavebné práce dofinancujú.

Tretia prestavba synagógy

V rámci rekonštrukcie zhotoviteľ v súčasnosti vykonáva búracie práce.

„Podarilo sa nám po niekoľkých mesiacoch schvaľovania projektu vo verejnom obstarávaní začať s rekonštrukciou. Stavebné práce postupujú rýchlo. Mňa očarilo to, že keď sa vybúrali zamurované dvere, tak zrazu dostala celá synagóga úplne iný rozmer. Keď tam bude znovu maľba, monumentálne art-deco a vitráže, verím, že to bude úžasné,“ zhodnotila priebeh prác Oľga Hodálová, predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín.

Financie na stavebné a reštaurátorské práce získali z Nórskych fondov.

„Na to je určených 660-tisíc, spolu je to 900-tisíc eur. 110-tisíc máme spoluúčasť. Finančne nám to vyjde na polovicu interiéru. Je to náročná a veľká stavba,“ povedala.

Veľkú časť prác zaberie podľa Hodálovej odstránenie dôsledkov nešetrnej rekonštrukcie, ktorú na synagóge vykonali pred zhruba polstoročím.