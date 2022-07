Pre opravu cesty I/61 budú na moste cez Váh dve desaťhodinové uzávierky

Pokračujúca oprava povrchu cesty I/61 v Trenčíne si vyžiada dve desaťhodinové uzávierky dopravy.

TRENČÍN. Pokračujúca oprava povrchu cesty I/61 v Trenčíne si vyžiada dve desaťhodinové uzávierky dopravy. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, asfaltérske práce budú vykonávať vo večerných a nočných hodinách.

Premávku na moste uzavrú v utorok 26. júla od 19:00 do 27. júla do 5:00. Následne sa uzávierka zopakuje o deň neskôr, s asfaltovaním cestári začnú v stredu 27. júla o 19:00 a práce by mali byť hotové 28. júla o 5:00. „V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ako aj v prípade výskytu iných negatívnych okolností, môže byť uzávierka predĺžená. Zároveň v prípade skoršieho ukončenia prác na frézovaní aj asfaltovaní vozovky bude cestná premávka na mostnom objekte obnovená aj v skoršom termíne," uviedla Kuzmová.

Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. „Vedená bude po uliciach Bratislavská smerom na nový most a cestu II/507 smerom na Električnú ulicu," dodala Kuzmová.