Vyššia súťaž je pre hráčov najväčšou odmenou, hovorí starosta. S kým spája Podolie sily?

Pred rokom zvažovali okresnú súťaž, teraz sa chystajú na V. ligu Severozápad. Rozprávali sme sa s funkcionárom a hráčom OŠK Podolie a starostom obce Podolie Rastislavom Bobockým.

Podolie sa v novej sezóne predstaví vo vyššej súťaži. Čo vás presvedčilo o tom, aby ste prijali ponuku Západoslovenského futbalového zväzu a nastúpili v V. lige Severozápad?

V prvom rade šlo o atraktivitu súťaže. Už v minulej sezóne sme stabilizovali káder. Výsledky boli uspokojivé. Splnili sme cieľ skončiť v prvej polovici tabuľky. Zápasy so silnými súpermi ako sú Chynorany, Brvnište a Bolešov ukázali, že máme na to, aby sme hrali o tretiu priečku. Vždy nám chýbal posledný krôčik.

V Chynoranoch sme remizovali, keď sme gól inkasovali v 94. minúte. Doma s Bolešovom sme dvakrát inkasovali v závere stretnutia a uhrali sme iba bod a taktiež aj domáci zápas s Brvnišťom sme boli lepším tímom, čo uznal aj súper, no napokon sme prehrali.

O vyššej súťaži sme sa v rámci klubu rozprávali už počas minulej sezóny. Tréner i prezident boli skôr skeptickí. Môj názor bol, aby sme prípadnú ponuku využili.

Ide o kvalitnejšiu súťaž. V neposlednom rade nás čakajú zaujímavé derby zápasy – Vrbové a Piešťany. Taktiež pomerne blízko máme aj Hlohovec, Trenčianske Stankovce, Hornú Krupú.

Páči sa nám aj rôznorodosť tímov, kde sa nebudeme orientovať už iba na sever, ale aj na západ.

Káder zostal viac-menej pohromade a pre hráčov je zadosťučinením, že dostávajú takúto šancu. Pýtali sme sa na ich názor a drvivá väčšina z nich bola za. Nemáme čo stratiť. Ak by sme aj vypadli, vrátili by sme sa do súťaže, ktorú sme hrávali dlhodobo.

Nemáme prehnané očakávania, že sa budeme pohybovať v hornej polovici tabuľky. Poctivo trénujeme, aby sme sa čo najlepšie pripravili na novú sezónu.