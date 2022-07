V Trenčíne pokračuje oprava cesty I/61, asfaltovať budú aj starý cestný most

Práce na moste si vyžiadajú dve 12-hodinové nočné uzávery.

TRENČÍN. Už viac ako mesiac rekonštruuje Slovenská správa ciest (SSC) päťkilometrový úsek cesty I/61 v Trenčíne. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, súčasťou prác na hlavnom ťahu mestom bude aj oprava vozovky na starom cestnom moste, čo si vyžiada dve 12-hodinové uzávierky dopravy.

Frézovanie i asfaltovanie vozovky by zhotoviteľská firma chcela stihnúť počas dvoch nocí. Cestný most bude uzavretý z 26. na 27. júla od 18:00 do 6:00 a v rovnakom čase aj z 27. na 28. júla. "Most bude uzavretý pre motorovú dopravu, výnimku budú mať len autobusy verejnej dopravy. Chodci a cyklisti prejdú mostom po chodníkoch," informovala Ságová.