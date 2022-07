24. júl 2022 o 16:21 I Platený obsah Nová umelá tráva je pre nás nevyhnutnosťou, hovorí Martin Madro

Vďaka skvelému finišu postúpili do novovzniknutej III. ligy. Budujú ihrisko s umelou trávou a zveľaďujú futbalovú školu. Rozprávali sme sa so sponzorom OK Častkovce Martinom Madrom.

Martin Jurčo Športový redaktor

Martin Madro. (Zdroj: ARCHÍV M. M.)