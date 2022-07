Kostolnej i Chocholnej chýba napojenie na Vážsku cyklomagistrálu. Vybudovať si ho musia svojpomocne

Samosprávy nemajú na budovanie napojení financie. Pomôcť by im mohli eurofondy.

KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE. Niektoré obce v okrese Trenčín majú nedostatočný, prípadne žiadny prístup zo svojho katastra na Vážsku cyklomagistrálu. Tomuto problému čelia aj cyklisti z obce Kostolná-Záriečie, ktorí musia cestou k nej prejsť cez frekventovanú cestu prvej triedy a chodník v dezolátnom stave. Túto trasu využívajú aj obyvatelia okolitých obci, keďže je to jediná cesta, ktorá k magistrále vedie.

Hoci Slovenská správa ciest (SSC) plánuje chodník obnoviť, samostatnej cyklotrasy, ktorá spojí obec s cyklomagistrálou sa obyvatelia týchto obcí v blízkej budúcnosti nedočkajú.

Podľa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si obce musia napojenia na krajské cyklochodníky vybudovať svojpomocne, na podobné investície, však nemajú finančné prostriedky.

Cesta k cyklomagistrále je nebezpečná

Monika Spačková žije v obci Kostolná-Záriečie a spolu s deťmi využíva neďalekú Vážsku cyklomagistrálu. Hoci cyklotrasu vníma ako vynikajúci projekt, prístup k nej z obce je podľa nej problematický a v niektorých úsekoch i nebezpečný.

„Najväčší problém je, že aby sme na magistrálu dostali, musíme prejsť cestu prvej triedy, na ktorej je most vo veľmi zlom stave. Cesta je stále plná v oboch smeroch. Problémom sú aj kamene pod cestným mostom, ktoré sú dosť klzké,“ uviedla s tým, že nebezpečné je podľa nej aj prechádzanie po chodníku, ktorý vedie cez most.

Povrch tohto chodníka je v tak zlom stave, že ľudia musia po ňom prechádzať vedľa bicykla.

„Na chodníku, ktorý je na moste sú veľké bubliny, spôsobené teplom a premávkou. Priechod cez cestu je náročný a stresujúci, niekedy trvá aj päť minút kým sa uvoľní cesta,“ opísala trasu.

Cyklisti z obce by podľa Spačkovej privítali, keby cesta k cyklomagistrále viedla popod oba problematické mostné objekty.

„Privítali by sme, keby ľudia nemuseli chodiť po tejto ceste, keby vznikla nejaká lávka, ktorá by išla pod oba mosty. Takýmto spôsobom by sme sa dokázali bezpečne dostať k cyklotrase,“ povedala.

Ako doplnila, iná prístup k cyklotrase z obce nevedie. „Z našej, ani z okolitých obcí iná cesta neexistuje. Z Chocholnej aj z Drietomy idú všetci na cyklotrasu cez nás. Dá sa ísť ešte kamenistou cestou popri železnici, ale tadiaľ cyklisti nechodia,“ dodala Spačková.

Chodníky obnovia v rámci údržby

Most cez potok Drietomica sa nachádza na štátnej ceste I/61 v katastrálnom území obce Kostolná-Záriečie. Mostný objekt postavili podľa SSC v roku 1943.

„Posledná bežná prehliadka bola vykonaná 13. augusta 2021. Stavebný stav mosta je číslo štyri, čo znamená uspokojivý,“ informoval Martin Guzi, hovorca SSC.