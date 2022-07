Ocenenie Umelcova misia si v Trenčianskych Tepliciach prevezme Marta Kubišová

Trenčianske Teplice sa môžu opäť zmeniť na mesto s prívlastkom filmové.

TRENČIANSKE TEPLICE. Trenčianske Teplice sa môžu opäť zmeniť na mesto s prívlastkom filmové. Takmer pred 30 rokmi tu vznikol medzinárodný filmový festival, ktorý privítal desiatky tisíc fanúšikov kinematografie a stovky domácich i zahraničných tvorcov. Prevzalo si na ňom ocenenia viac ako 70 významných svetových i domácich umelcov. Po rokoch zmien i pandémie sa jeho zakladateľ Peter Hledík rozhodol v tradícii v novej podobe pokračovať.

"V nedeľu 24. júla o 14.30 h oceníme na Moste slávy v Kúpeľnom parku cenou Artists Mission Award pani Martu Kubišovú. Mottom jej návštevy je téma - Žiť v súlade so svojim svedomím," uviedol pre TASR herec, režisér, scenárista, zakladateľ a bývalý viceprezident MFF Art Film Fest (predtým Art Film) v Trenčianskych Tepliciach Peter Hledík.

Zo skromných začiatkov sa Hledíkovi podarilo vybudovať podujatie s medzinárodnou účasťou, na ktoré prichádzali umelci svetového mena. "Veľkému talianskemu scenáristovi Toninovi Guerrovi som pred 15 rokmi v pozývacom liste napísal, že náš festival je venovaný predovšetkým mladým ľuďom a orientovaný na filmy, ktoré prinášajú zmysluplné myšlienky a tlmočia ich kreatívnou filmovou rečou," spomína "otec" trenčianskoteplického Art Film Festu, ktorému vo finále 23. ročníka v júni 2015 odovzdali cenu Zlatá kamera za prínos kinematografii.

V roku 2016 sa festival presťahoval do Košíc. Na jeho presun do metropoly východného Slovenska, ktorý organizátori oznámili v závere roka 2015, zareagoval Hledík rezignáciou na funkciu viceprezidenta. "Teraz, keď sa naša komunikácia mení na virtuálne monológy, ktoré začínajú negatívne formovať myslenie mladých ľudí, je veľmi dôležité, aby sme mali možnosť osobne spoznávať tých, ktorí sú nositeľmi kultúrnych hodnôt. Dnes, utopení v audiovizuálnom smogu, veľmi potrebujeme hľadať skutočné hodnoty," hovorí Hledík. "Dnes omnoho viac cítim potrebu stretávať mimoriadne osobnosti nielen filmového umenia a mať možnosť s nimi osobne rozprávať. Teraz je to prvý krok a v budúcnosti by som chcel vrátiť do Trenčianskych Teplíc v novej podobe festival, aký sme tu mali v čase jeho najväčšej slávy," dodal.

Zakladateľ ArtFilmu pripúšťa, že snaha vrátiť festival do kúpeľného mesta v neistej dobe je riskantná. "Je to risk, ale ako povedala na festivale Ornella Muti – Keď človek má chuť robiť niečo dobre a má svoju prácu rád, musí vedieť aj riskovať, lebo keby neriskoval, všetko by bolo ploché a jednotvárne. Hovorí sa, že strach zabíja nádej. Usilujem sa zabiť tento strach," uzavrel Hledík.