Radnica so žalobou v prípade žiariaceho bigboardu neuspela

Právnik upozorňuje na dieru v legislatíve, ktorá sa netýka len reklamných plôch. Radnica avizuje, že kauza sa pre ňu ešte nekončí.

TRENČÍN. Mesto Trenčín neuspelo s exekučnou žalobou, ktorá sa týkala dvojitého osvetleného bigboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Reklamná plocha, ktorá nemá všetky potrebné povolenia, tak zostáva bez zmeny. Podľa súdu totiž medzičasom spoločnosť, na ktorú bola podaná exekúcia, zanikla, pričom nemá právneho nástupcu. Mesto už verdikt súdu dostalo, svoje ďalšie kroky však nechce medializovať.

Žiari ľuďom do okien

Dvojitý bigboard je súčasťou križovatky ulíc Električná a Legionárska viac ako tri roky. Reklamná stavba, ktorá sa nachádza na súkromnom pozemku, je nielen rozmerná, ale má navyše aj silné LED osvetlenie, ktoré obyvateľom z dotknutej časti dlhodobo prekáža.. Svietidlá im totiž žiaria priamo do okien.

„Je to problém, svieti nám to do očí. Bilboard máme asi sto metrov od okien a keď nemáme úplne zatiahnuté žalúzie, obťažuje to život. Prekáža to veľmi veľa ľuďom,“ povedala dávnejšie Lucia, ktorá vlastní jeden z bytov v blízkosti reklamnej plochy.

„Svetelný smog nám prekáža najmä pri spaní. Podľa mňa také veľké bilboardy do mesta nepatria a už vôbec nie, keď sú takto osvetlené,“ povedala Katarína.

Súd dal exekúcii stopku