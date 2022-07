Otoboke Beaver vychválil Iggy Pop i Dave Grohl. Ich hudba spája rýchly punk a japonské šlágre

Japonská kapela vystúpila na Pohode v noci z piatka na sobotu.

Názov japonskej kapely Otoboke Beaver naráža na názov hodinového hotela, ktorý sa nachádzal v blízkosti strednej školy, ktorú jedna z členiek skupiny navštevovala. Ich hudba v sebe spája extrémny hardcore punk i vplyvy starých japonských šlágrov.

Počas piatkovej noci sa štvorica hudobníčok predstavila aj na festivale Pohoda. Hudobníčky Accorinrin (spev) a Yoyoyoshie (gitara) v rozhovore bližšie porozprávali o svojich vplyvoch, koncertovaní v zahraničí, ale i tom, ktorú tradičnú slovenskú pochutinu ochutnali.

Rozhovor pretlmočil japanológ Peter Bohov.

Známi rockoví umelci ako Iggy Pop, alebo Dave Grohl sa na adresu vašej kapely vyjadrili v superlatívoch. Ako vnímate fakt, že niekto, kto hral v kapelách ako Nirvana, alebo Foo Fighters nazval vašu tvorbu ako „to najintenzívnejšie, čo môžeš počuť,“?

Yoyoyoshie: Sme veľmi šťastné a zároveň prekvapené, že niečo také si o našej hudba myslia.

Mala hudba týchto umelcov na vás v minulosti nejakí vplyv?

Yoyoyoshie: Nemali na našu hudbu vplyv. Samozrejme, že sme ich, ale poznali.

Jedným z vašich vplyvov je údajne divadlo manzai. Môžete priblížiť našim čitateľom čo sa za týmto slovo skrýva?

Yoyoyoshie: Nepovedala by som, že sa jedná o divadlo. Skôr by som povedala, že to je stand-up dvoch komikov, ktorí sa navzájom prekrikujú. Robia to vo veľmi rýchlom tempe, ktoré je aj trochu hudobné. Toto vysoké tempo sme si preniesli aj do našej hudby.

Odhadujem, že asi primárne v rámci spevu.