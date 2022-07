Sme na kultúrnej misii, vravia o koncertovaní počas vojny členovia kapely Go_A

Ukrajinská kapela vystúpila na Pohode.

Festival Pohoda ponúkol tento rok návštevníkom aj mnohé vystúpenia umelcov z Ukrajiny. V piatok v noci sa divákom na jednom z viacerých pódií predstavila ukrajinská elektro-folková kapela Go_A, ktorá sa na Eurovízii 2021 umiestnila na piatej priečke s piesňou Shum.

Speváčka KATERYNA PAVLENKO a producent TARAS SHEVCHENKO v rozhovore priblížili, ako v súčasnosti vyzerá život hudobníkov na Ukrajine, aký význam má pre ich kultúru ker kalina, ale aj to, aký vplyv na ich hudbu má spev vtákov, alebo death-metal.

Pochádzate z Kyjeva. Aká je momentálna situácia v tomto meste, môžete sa v rámci možností venovať hudbe?

Kateryna Pavlenko: Momentálne je v Kyjeve trochu kľud, no i napriek tomu hučia každý deň sirény. Máme na telefónoch aplikáciu, ktorá nás informuje o bombardovaní a chodia nám notifikácie o útokoch. Keď zaznie siréna, alebo príde notifikácia, musíme ísť do krytov, pretože sa na mesto blíži ruský projektil. Kyjev je teraz určite bezpečnejší, ako napríklad Mariuopoľ, alebo západ Ukrajiny

Taras Shevchenko: Sirény znejú vo všetkých veľkých ukrajinských mestách viackrát za deň. Je náročné sa aj normálne vyspať. Ľahnete si do postele dajme tomu o jedenástej a o pol dvanástej sa rozozvučia sirény. Takto vyzerá každý deň. Nie je jednoduché koncertovať, zatiaľ čo ľud v našej krajine umiera. Na Ukrajine nie je v súčasnosti jediné bezpečné miesto, pretože nikdy neviete, kam raketa dopadne najbližšie.

Kateryna Pavlenko: Pred pár dňami zničila ruská raketa veľký obchodný dom a zomrelo pri tom veľa ľudí. Strácam z toho slová.

Taras Shevchenko: Keby som občan inej krajiny a dopočul by som sa o vojnových zločinoch ruskej armády, ktoré robia na našom území, tak by som si povedal, že to je nejaký zlý vtip, alebo scenár k hororovému filmu. V skutočnosti sa to, ale u nás deje.

Vo svojej podstate sme teraz na kultúrnej misii, pretože z pódia máme možnosť svetu povedať niečo dôležité a môžeme ukázať, že máme vlastný jazyk, vlastnú kultúru, hudbu a že nie sme súčasť Ruska, nikdy sme neboli súčasť Ruska.

Všetky tie rozprávky o bratských národoch sú len súčasťou ruskej propagandy. 24. februára nezačala vojna, začala invázia. V roku 2014 Rusko napadlo východnú časť Ukrajiny.

Týmto spôsobom sa snažia vymazať našu kultúru, jazyk, hudbu, umenie už približne 300 rokov. Moja prababka mi hovorila príbehy o tom, ako ju skoro vyhodili zo školy, pretože sa so sestrou rozprávali počas prestávky ukrajinsky.

V roku 2021 sme na Eurovízii vystúpili s piesňou, ktorá bola spievaná v našom ukrajinskom jazyku. Pre nás to je spôsob, ako ukázať svetu, že chceme byť slobodní a že tiež chceme žiť v slobodnom svete, hovoriť našou rečou a mať vlastnú krajinu.

Viacerí ukrajinskí umelci, ktorí v súčasnosti koncertujú vo svete, sa priamo zúčastnili aj obrany vašej krajiny. Máte nejakú podobnú skúsenosť aj vy?