Uvidíte divy sveta, ktoré zničili živelné katastrofy a plamene

Čarovná výstava je spojená aj s trenčianskym autorom literatúry faktu Vojtechom Zamarovským.

Napísali sme

Napísali sme Zničenú zastávku na Železničnej ulici tento rok neopravia. Mestu chýbajú financie Čítajte

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM/TRENČÍN. Už na začiatku letných prázdnin vám ponúkame tip na unikátnu výstavu, ktorú by si nemal nechať ujsť žiaden milovník dávnej histórie. Vo výstavných priestoroch zámku v Bystřici pod Hostýnem uvidíte skvostné diela legendárneho maliara Zdeňka Buriana (1905 - 1981) v expozícii nazvanej Za divy světa a prasvěta. Čarovná výstava je spojená aj s trenčianskym autorom literatúry faktu Vojtechom Zamarovským.

Ponúka veľmi vzácny a ucelený pohľad na kolekciu originálnych malieb Zdeňka Buriana k jednej z najznámejších kníh Vojtecha Zamarovského Za siedmimi divmi sveta. Nádhernú výstavu, počas ktorej vstúpite do praveku, staroveku i novších dejín, navštívite mnohé exotické krajiny a zahĺbite sa do dejín ľudstva a etnografie, si môžete vychutnať počas celých letných prázdnin až do 18. septembra vždy od utorka do nedele.

Článok pokračuje pod video reklamou

V článku sa okrem iného dočítate Kto bol Zdeněk Burian?

Ako stvárnil Zamarovského publikáciu Za siedmimi divmi sveta?

Ktoré Burianove maľby sú v expozícii v zámku v Bystřici pod Hostýnem?

Uvidíte divy sveta a prasveta

Sedem divov sveta umeleckým pohľadom Zdeňka Buriana. Olejomaľby, ktoré po vhodnom zmenšení nádherným spôsobom dotvorili v roku 1963 rozsiahlu Zamarovského publikáciu Za siedmimi divmi sveta.

Hoci to bola Zamarovského prvotina, stala sa jedným z jeho najvýraznejších diel. Pohľadom na originálne vystavené obrazy sa zrazu ocitnete v tesnej blízkosti egyptských pyramíd v Gize, kocháte sa pohľadom na visuté záhrady kráľovnej Semiramis, obdivujete Artemidin chrám v Efeze, či Diovu sochu v Olympii.

Takmer okamžite vaše oči zaostria na Mauzóleum v Halikarnasse, Rodoský kolos či neprehliadnuteľný Maják na ostrove Faros.

„Popularizáciu historických námetov zastupuje na výstave predovšetkým úplná kolekcia maliarových malieb ku známej knihe Vojtecha Zamarovského Za siedmimi divmi sveta, ktorá sa spolu s titulom Divy prasvěta stala inšpiráciou pre názov výstavy.

Tieto úchvatné oleje ako unikátne umelecké historické rekonštrukcie sú kvintesenciou populárno - náučného žánru,“ uvádzajú organizátori výstavy. Výstavu Za divy světa a prasvěta zorganizovalo Mesto Bystřice pod Hostýnem v spolupráci s galériou Artrium.