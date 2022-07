Petr Marek z Midi Lidi: Tri mesiace to vyzeralo, že sa na koncert bez Mekyho nedáme prehovoriť

Tohtoročnú Pohodu otvoril koncert Nemoderný chalan, venovaný spomienke Mira Žbirku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pohoda oslavuje štvrťstoročie existencie. Festival začal ako malé stretnutie priateľov Čítajte

Tohtoročnú Pohodu malo pôvodne otvoriť ukrajinské zoskupenie DakhraBrakha, ktoré však nakoniec zo zdravotných dôvodov na festivale nevystúpilo. Úvodným koncertom tohto ročníka bolo napokon vystúpenie projektu Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi, ktoré bolo venované spomienke na hudobníka Miroslava Žbirku.

O tom, ako koncertný program vznikal a prečo sa nakoniec rozhodli vystúpiť i bez účasti Miroslava Žbirku v rozhovore bližšie porozprávali členovia českej kapely Midi Lidi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo stálo za rozhodnutím, že tento koncert odohráte i bez Miroslava Žbirku?

Petr Marek: Pôvodný nápad bol, že to zahráme s Mirom Žbirkom a s Lacom Lučeničom, ale osud nám do toho zasiahol a my sme si mysleli, že sa to vôbec neuskutoční. Nakoniec, vďaka iniciatíve a chuti, Laco Lučenič prehovoril Michala Kaščáka a oni dvaja pomaly išli prehovárať aj nás.

Na začiatku nás neprehovorili a tri mesiace to vyzeralo, že sa ani nedáme prehovoriť. Nakoniec nám bolo, ale ľúto, že by sa to nemalo uskutočniť, tak sme sa rozhodli, že sa to uskutoční.

Mali sme taký predsudok, že bez Mira by to bolo ťažké aj v tom ohľade, že by sme si pripadali, že sa vezieme na tom, že nám ho osud vzal.

To sme nechceli dopustiť. Laco s Mišom nás, ale presvedčovali, že to spravíme tak divne, že to nikomu nebude pripadať, že sa vezieme na niekoho sláve.

V rozhovore sa taktiež dočítate Ako vyzeral tvorivý proces príprav koncertu?

Prečo Laco Lučenič nechcel hrať svoje pôvodné gitarové party?

Ako reagoval na prerábky Mekyho skladieb v podaní kapely Midi Lidi?

Prečo nakoniec vystúpili aj bez Mira Žbirku?

Ktoré albumy zo Žbirkovej diskografie majú členovia kapely najradšej?

Ako vnímali jeho hudbu v detstve?

Ako ste teda pristupovali k tej hudobnej zložke?

Prokop Holoubek: Zasahovali sme sto-percentne do jednotlivých aranžmánov. Pôvodnej podoby piesní sme sa v tomto smere moc nedržali. Takto nás to bavilo robiť, okrem pesničky Do člna, ktorá vznikla už predtým a dosť sa drží originálu. Čo sa týka zvukovej palety, tak tam sme šli podľa nášho uváženia.

Petr Marek: My sme sa stali, ako keby parazitmi na tých aranžmánoch. Napríklad pesnička Slávou opitý je, ale dosť podobná. Dve sú podobné s originálom.

Miro Žbirka je možno známy hlavne ako hudobník s gitarou, alebo kapelou, zatiaľ čo albumy, ktoré ste interpretovali, experimentujú s elektronikou. Našli ste pri príprave tohto vystúpenia v tých skladbách aj to klasické „Žbirkovské“ pesničkárstvo?

Petr Marek: Tie piesne sú veľmi jednoduché, v takom zmysle, že občas sú to skoro až riekanky pre deti, ak to mám prehnať trochu. Sú to ale veľmi múdre riekanky. Skladby na týchto albumoch sú veľmi špeciálne, takže áno, našli sme ho tam.