Zničenú zastávku na Železničnej ulici tento rok neopravia. Mestu chýbajú financie

Trenčianska radnica tento rok obnoví štyri autobusové zastávky na území mesta.

Napísali sme

Napísali sme Regionálnym výrobcom mlieka hrozí zánik. Ničia ich výrobné náklady i nedostatok ľudí Čítajte

TRENČÍN. Trenčianska radnica neplánuje tento rok opraviť autobusovú zastávku na Železničnej ulici, ktorá je už roky v zlom stave. Na žalostný stav prístrešku upozorňujú samotní Trenčania.

Samospráva na obnovu nemá momentálne finančné prostriedky. Rekonštrukciou napriek tomu prejdú iné autobusové zastávky na území mesta. S rozsiahlou obnovou podobných objektov začali v súčasnosti aj v Dubnici nad Váhom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Roky v dezolátnom stave

S dezolátnym stavom autobusovej zastávky nie sú spokojní viacerí obyvatelia mesta Trenčín.

„Takto zle to vyzerá už niekoľko rokov. Pôsobí to zanedbane. Nie je to dobrá reklama pre mesto, ktoré má byť európskym hlavným mestom kultúry,“ napísal nám čitateľ Peter Hanžl.

Rovnaký názor majú aj ľudia, ktorí okolo autobusovej zastávky chodia denne.

„V celom meste sa niečo rekonštruuje, ale táto zastávka je roky v rovnakom stave. Nerozumiem tomu,“ povedala Táňa.

Podobne to vidí i Jaroslav.

„Nie je to pekné. Tie rozbité sklá by mohli dokonca niekomu ublížiť,“ myslí si.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo mesto Trenčín tento rok neopraví zastávku na Železničnej ulici?

Ktoré iné prístrešky prejdú tento rok obnovou v Trenčíne?

Ktoré zastávky zrekonštruujú v Dubnici nad Váhom?

Či vybudujú aj nejaké nové prístrešky?

Ako si samosprávy môžu uľahčiť financovanie opráv autobusových zastávok?

Obnovia iné prístrešky

Žalostný stav autobusovej zastávky na Železničnej ulici eviduje aj Trenčianska radnica.