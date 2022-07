LETO v kocke s adrenalínovým nábojom

Šesťdesiat štyri strán nápadov a inšpirácií ako prežiť leto.

Regionálne noviny MY po roku opäť pripravili bedeker plný nápadov a inšpirácií ako prežiť leto. Šesťdesiat štyri strán prezentácií prevádzok, pozvánok samospráv a iných informácií na prelistovanie nájdete aj na regionálnych weboch TN kraja SME.sk počas celého leta v hornej lište.

Brožúrky hľadajte taktiež v predajnej sieti MY vložené do týždenníkov, alebo k odberu zdarma v predajniach potravín a taktiež v kanceláriách príjmu inzercie týždenníkov MY a Pardon Trenčín.

Pozrite si bedeker ONLINE v PDF - stačí kliknúť SEM