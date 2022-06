Budú mať nového trénera, starú pokutu neriešia. Posilní Myjavu odchovanec Sládek?

Rozhovor s prezidentom Spartaka Myjava Pavlom Halabrínom.

Myjavčania sa po päť a pol roku vracajú do celorepublikových súťaží. (Zdroj: VLADIMÍR PYXEL DOMEN)

Dva týždne sa polemizovalo, či pôjde Spartak Myjava o ligu vyššie. Z vašej strany bolo rozhodnuté prakticky od začiatku. Čo rozhodlo?

Veľa sme zvažovali, či do druhej ligy ísť, alebo nie. Ekonomicko-hospodárska doba nie je jednoduchá. Komunikovali sme so všetkými partnermi, ktorí nám pomáhajú. A aj na základe ich vyjadrenia sme sa rozhodli ponuku prijať.

Dôležitým elementom je kabína. Aký bol jej pohľad na postup?

O druhú ligu mala jednoznačný záujem. Nedávali sme si servítku pred ústa a jasne sme im povedali, čo ich čaká. Všetci sú zamestnaní a do určitej miery sa im skomplikuje život. Návrat z východného Slovenska môže byť aj o tretej hodine nad ránom v pondelok. Ak potom majú vstávať o šiestej hodine do práce, nie je to jednoduché. S tým však musia počítať.

Ukázali svoju veľkosť, pretože sami hráči navrhli zmenu odmeňovacieho systému, aby sme ušetrili peniaze.

Dokonca i realizačný tím bol za postup, hoci okrem jedného nespĺňajú licenčné podmienky. Budeme preto musieť pristúpiť ku zmenám.

Druhá liga je finančne náročnejšia. O koľko sa vám navýšia náklady?