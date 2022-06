Trenčianska župa chce získať dotácie naspäť súdnou cestou, Ostrov a Orechové spojí most. Vyšli nové MY Noviny

V novom vydaní si taktiež môžete prečítať rozhovor s Michalom Kaščákom k 25. výročiu festivalu Pohoda.

Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

- Trenčiansky samosprávny kraj sa bráni proti povinnosti vrátiť

dotáciu na výstavbu tréningovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne žalobou. Hrozí, že tréningová hala bez dotácií nezvnikne?

- Andrej S. údajne podpálil svoju partnerku zo žiarlivosti, on však tvrdí, že je nevinný. Aké rozhodnutie v tomto prípade vyniesol súd?

- Rekreačnú zónu Ostrov spojí s mestskou časťou Orechové nový most. S premostením radnica počíta dlhodobo. Kedy by mali most postaviť?

- Organizátori Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave zaznamenali na

podujatí rekordnú účasť. Ako vyzeral prvý post-panedmický ročník festivalu?

- V bývalej strednej poľnohospodárskej škole chce novomestská radnica postaviť

základnú školu a škôlku. Kedy nové školské zariadenia plánujú otvoriť?

- Pohoda je oslava slobody a vždy ňou bola, hovorí v rozhovore jej zakladateľ

Michal Kaščák.

- Miloš Juriga z Čachtíc vlastní jeden z najsledovanejších Youtube kanálov na Slovensku. Viacej prezradil v rozhovore.

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom.

- Futbalisti Slovana Dolná Súča vyhrali VII. ligu Sever s osembodovým náskokom pred druhou Nemšovou. O úspechu sme sa rozprávali s trénerom tímu Miroslavom Hlávekom.

- Dvojročná snaha o postup do vyššej súťaže sa podarila a MFK Stará Turá ovládla VII. ligu Juh. Prinášame vám rozhovor s hrajúcim trénerom mužstva Filipom Durcom.

- Nenechajte si opäť ujsť ani futbalové Oscary VII. ligy Sever.