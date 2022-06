Motoristi sa dočkali, zhotoviteľ sa naplno pustil do rekonštrukcie panelky

Rekonštrukcia panelovej cesty I/9 v úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota bola spustená za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR, zástupcov Slovenskej správy ciest a zhotoviteľa, ale aj dotknutých samospráv.

Priniesť má nielen väčší komfort cestovania, ale aj bezpečnosť cestnej premávky.

„Dlhé roky cestujúca verejnosť, ale aj obyvatelia okolitých obcí a krajského mesta Trenčín čakali na tento deň, tá príprava naozaj nebola jednoduchá,“ zdôraznil predseda TSK Jaroslav Baška. Rekonštrukcia približne 7,5 km dlhej cesty by mala stáť viac ako 16,5 mil. eur, financovaná bude primárne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „Stavba má byť hotová najneskôr do 31.12.2023, to je aj termín, kedy potrebujeme dočerpať zdroje na tento projekt,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. V rámci projektu prejde komplexnou rekonštrukciou 7 mostov. „Dôležité bude správne nastaviť obchádzkové trasy, a to predovšetkým na budúci rok, kedy bude cesta uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie dvoch mostných objektov cez derivačný kanál a rieku Váh. Pretože nám do toho vstúpia aj rekonštrukcie našich ciest II. triedy z eurofondov,“ upozornil trenčiansky župan s tým, že pôjde o cesty, po ktorých by mali tieto obchádzkové trasy viesť. Plná uzávierka dvoch mostných objektov by mala trvať 6 mesiacov, od marca do septembra budúceho roka. „Každá stavba so sebou prináša aj dopravné obmedzenia. Vzhľadom na vyťaženosť tejto cesty budú dopravné obmedzenia veľké, preto prosím cestujúcu verejnosť aj obyvateľov okolitých obcí o strpenie a pochopenie,“ doplnil minister.

„Musím povedať, že tie cesty, a najmä cesty I. triedy, za ktoré zodpovedáme, nie sú v dobrom stave. Sú v zlom až katastrofálnom stave,“ povedal Andrej Doležal. „Je podľa mňa veľmi dôležité naliať do ciest I. triedy viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, pretože sú asi v najhoršom stave a práve cez tieto cesty prejde najviac dopravy,“ dodal predseda TSK. Samotnú rekonštrukciu by mohli ovplyvniť aj rastúce ceny stavebných materiálov, minister potvrdil, že v prípade oprávnenosti predložených nárokov zo strany dodávateľa je investor pripravený navýšiť zmluvnú cenu.

(Lenka Kukučková)