Z Melčíc cestuje na bicykli do Jeruzalema. Cesta bude zároveň rozlúčkou so slobodou

Dvetisíc kilometrov v sedle bicykla pred plánovanou svadbou. Čo na to hovorí nastávajúca?

Netradičná rozlúčka so slobodou. Tak by sa dala nazvať niekoľkotisícová cesta bicyklom zo Slovenska cez Istanbul do Izraela v podaní Mateja Janegu z Melčíc-Lieskového. Dvojetapový výlet na dvoch kolesách plánuje ukončiť mesiac pred svadbou. Čo na to hovorí jeho nastávajúca manželka?

Aj o tom porozprával v rozhovore len pár dní pred odletom do Istanbulu, kde uschoval svoj Favorit pred cestou dlhou približne 2 000 kilometrov.

Ako vznikol nápad dostať sa na desiatky rokov starom bicykli do Svätej zeme?

Pôvodný plán bol rozlúčiť sa so slobodou trasou okolo Čierneho mora, ale ‘špeciálna operácia‘ mi zmenila plány. Rozhodol som sa preto, že ako takú pripomienku železnej opony budem nasledovať trasu EuroVelo 13.

Prečo to robíte?

Na bicykli človek okúsi kúsok slobody a priblíži sa k jednoduchému spôsobu života. Je to oslobodzujúce.

Trasu neabsolvujete na modernom bicykli s množstvom prevodov či elektrobicykli. Nebola by cesta jednoduchšia v porovnaní s jazdou na Favorite?

Favorit vyžaduje pri svojej jednoduchosti minimum údržby, počas mesiaca z Melčíc do Istanbulu som nedostal ani len defekt – a to som mal dve náhradné duše. Skrátka som chcel ľuďom ukázať, že aj ten najjednoduchší bicykel splní účel. Keď má človek čas, prepraví sa na čomkoľvek. Napokon, nie je to o prostriedku, ale o ľuďoch, ktorých počas cestovania stretne.