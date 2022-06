REGIONÁLNY FUTBAL: Nové Mesto zachránené, Sládek top strelcom, pohár severu pre Porubu

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek od III. po VIII. ligy.

III. LIGA

Častkovce – Nové Zámky 8:0 (4:0)

V 6 min Hrnko po prihrávke Minaroviecha vo výskoku nezaváhal a bolo 1:0. O päť minút si prudkú strelu do vlastnej siete zrazil hosťujúci obranca. Už o chvíľu na to Sládek po individuálnej akcii pridal na 3:0. V 13. min Turan vyskúšal pozornosť brankára Kišaca, ktorý loptu vyrazil na roh a vzápätí chytil hlavičku Oberta. V 17. min ďalšia individuálna akcia Sládka skončila znova v sieti a bolo 4:0. Švajdova strela smerovala iba do stredu brány. V 30. min Palacka vystrelil z rohu šestnástky a Kišac bol na mieste.

