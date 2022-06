Cieľom je, aby naši futbalisti a fanúšikovia boli hrdí na náš klub a obec Čachtice , hovorí Kubrický

Trojsezónne čakanie na vytúžený postup z najnižšej súťaže sa skončilo. Prvé dva ročníky im pokazila pandémia. V tej tretej neponechali nič na náhodu a bez straty čo i len bodu postúpil OFK Čachtice o level vyššie. Rozprávali sme sa s predsedom klubu Jaroslavom Kubrickým.

Pán predseda, muži postúpili do vyššej súťaže, solídnym spôsobom sa prezentovali žiacke a prípravkárske tímy. Aká bola ostatná sezóna?

Určite môžeme povedať, že pre nás dobrá. Rád by som sa aj touto cestou poďakoval hráčom všetkých tímov, nie iba tým z prvého mužstva. A samozrejme aj tým, ktorých na ihrisku nevidieť, ale bez nich by futbal v obci fungovať nemohol.

Muži nestratili v konkurencií 11 tímov ani bod. Spokojnosť?

Našim dlhodobým cieľom bolo, aby sme sa doslova „vykopali“ z VIII. ligy a postúpili vyššie. Vzhľadom k reorganizácií budeme opäť pôsobiť v lige s rovnakým názvom, ale už s kvalitnejšími protivníkmi.

Nestratiť ani bod nie je bežnou záležitosťou. Bolo náročné udržať hráčov na požadovanej výkonnostnej úrovni?

Veľmi, najmä v dnešnej dobe. Je iná ako bola dajme tomu pred 25 rokmi. Hráči majú veľa povinností. Nie sme profesionálny klub. Všetci chodia do práce, mnohí do dvoj alebo trojzmenných prevádzok, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje tréningový proces. Chlapci si udržali vysoký štandard. Viedol ich skúsený tréner Tibor Trebatický, ktorého obdivujem za to, čo všetko je ochotný futbalu dať a obetovať.

V minulosti sa v súvislosti s Čachticami spomínali odchovanci, ktorí by sa do klubu vrátili, len nechceli hrať poslednú ligu. Očakávate posily?