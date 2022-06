Počítačový grafik Janiska: Onedlho nerozoznáme skutočnú realitu od virtuálneho sveta

Bývalý pedagóg novomestského gymnázia prostredníctvom počítačovej kresby do detailu zachytil netradičné podoby Nového Mesta nad Váhom.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Svet modernej techniky, digitálne technológie a počítačová grafika posúvajú výtvarné umenie do nových dimenzií a podôb. Úspešný slovenský informatik a novomestský výtvarník Jozef Janiska skĺbil svet moderných počítačov, skvelých programov a výtvarného umenia do kompaktného celku.

Od 3. júna vystavuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom prierez svojou digitálnou kresbou za posledné tri roky. Bývalý pedagóg novomestského gymnázia prostredníctvom počítačovej kresby do detailu zachytil netradičné podoby Nového Mesta nad Váhom v spojitosti s príbehmi v knižke Milana Hurtíka Anjeli nikdy neplačú, ktorú ilustroval.

Na stenách výstavnej siene uvidíte nezvyčajne spracované pohľady na zaniknuté novomestské kúpalisko, starú budovu gymnázia i centrum mesta, ale aj pohľad na námestie z čias natáčania filmu Námestie Sv. Alžbety. Podoby Nového Mesta nad Váhom vytvorené digitálnou kresbou prešpikoval ilustráciami portrétov svetoznámych osobností, medzi ktorými nájdete množstvo svojich obľúbencov.

Známe tváre hviezd vznikli opäť tvorbou v počítačovom programe a jej následnou realizáciou a tlačou do fyzickej podoby. Jozef Janiska nás zaviedol do tajov počítačovej grafiky v symbióze s nostalgickými spomienkami na Nové Mesto nad Váhom i jeho známe postavy.

Vy ste informatik a výtvarník v jednej osobe. Prichádza etapa, v ktorej počítačová grafika začne nahrádzať klasické výtvarné umenie, maľbu či ilustráciu?

Určite nie. Ja som konzervatívny človek a nie som ani na sociálnych sieťach. Digitálnu kresbu využívam ako ďalší materiál. Vôbec sa nesnažím používať prehnané filtre alebo úpravy. Snažím sa aj v počítači o tradičnú kresbu ako keby som kreslil na papier.

Toho sa držím a túto tradíciu ani nemienim opustiť. Nemyslím si, že digitálna grafika v budúcnosti vytlačí a zlikviduje klasickú výtvarnú tvorbu. Digitálna grafika je skôr moja lenivosť, že sa nemusím hrať so žiadnymi materiálmi. V minulosti som robil s ceruzkami, pastelom, akvarelom, kriedou a tvoril aj perokresby.

Vy ste sa dlhé roky venovali klasickej kresbe a ilustrácii. Čo vám navyše priniesla tvorba počítačovej grafiky?

Dáva mi pohodlnosť v tom, že ilustrácie a kresby môžem upravovať donekonečna koľko chcem. Môžem pracovať vo vrstvách a tie vrstvy potom zlúčiť. Zároveň je to však aj nevýhoda, že mi chýba čaro pokazeného papieru a pokazeného ťahu rukou. V počítačovej grafike môžem všetky chyby kedykoľvek napraviť.

Ako informatik môžete porovnávať vývoj počítačovej grafiky nielen z výtvarného hľadiska, ale aj technologického. Je vývoj programového vybavenia počítačov aj vo výtvarnom smere stále taký hektický?

Áno. Platený aj neplatený software je na takej úrovni, že spoľahlivo nahradí klasické materiály. Kto sa chce tomu venovať, dáva mu to také isté možnosti ako aj klasická kresba a maľba farbami na papier či plátno. Počítačová grafika ostane v 3D podobe a bude sa uberať smerom rôznych simulácií. Bude to až do takej miery, že stratíme prehľad o tom, čo je realita a čo je virtuálna realita. To nás čaká, bohužiaľ, už v dohľadnej dobe.