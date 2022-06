Podjavorina má štyri nové významné osobnosti

Podujatie Javorina, Javorina sa každoročne koná od roku 1997.

Napísali sme

Napísali sme Počas týždňa oznámime aj ôsmim mužom, že majú rakovinu prostaty, upozorňuje urológ Čítajte

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. 29. máj patril významným podjavorinským rodákom. Štyria z nich si odniesli ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny. V rámci slávnostného programu Javorina, Javorina a pravidelného stretnutia podjavorinských rodákov sa oceňovali osobnosti, ktoré svojou prácou zviditeľnili región Podjavoriny na Slovensku i za jeho hranicami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podujatie sa každoročne koná od roku 1997. Okrem štyroch titulov Významná osobnosť Podjavoriny boli ďalším osobnostiam udelené tri Ďakovné listy. Zároveň dve spoločnosti získali ocenenie Kvalitný produkt Podjavoriny.

Titul Významná osobnosť Podjavoriny získali:

Anna Sláviková, spisovateľka a publicistka

Rodáčka z Lubiny má za sebou výraznú literárnu a publicistickú činnosť. Je známa aj ako autorka poézie pre deti i dospelých. V prozaickej tvorbe sa venuje písaniu poviedok a príbehov. Je autorkou piatich kníh. Debutovala knihou poviedok Náruč osudov, nasledoval súbor humoristicko-satirických poviedok Úsmevné trápenia a po ňom Klbko utkané z príbehov.

V knihe Vyznania osobností Slovenska je obsiahnutý výber z jej rozhovorov so 101 najvýznamnejšími Slovákmi. Knihu Vtáčiky okolo nás venovala deťom. Prispievala do slovenských i českých časopisov a novín. Do časopisu Moderná domácnosť pripravovala rozhovory so ženami z umeleckého sveta.

Pre časopis TV komplet pripravovala špeciálny seriál Predčasné úmrtia o osobnostiach z oblasti kultúry a umenia. Vyše stovky príbehov jej uverejnili časopisy Život a Slovenka. Písala i do Lubinského informátora a do Lubinčana.

Rudolf Srnánek, atómový fyzik