Radnica otestuje účinnosť kompostovateľných vriec v bionádobách

Zabrániť šíreniu zápachu, vytekaniu bioodpadu a znížiť znečistenie odpadových nádob majú v Trenčíne kompostovateľné vrecia.

TRENČÍN. Zabrániť šíreniu zápachu, vytekaniu bioodpadu a znížiť znečistenie odpadových nádob majú v Trenčíne kompostovateľné vrecia. Zberová spoločnosť chce vkladaním vriec do 120 a 240-litrových nádob otestovať ich účinnosť. Informovala o tom Zuzana Čachová z útvaru životného prostredia trenčianskej radnice.

Bionádoby by podľa nej mohli byť menej znečistené odpadom a nemuseli by sa tak často umývať. Nové čisté vrece sa vloží do nádoby po jej vyvezení. Keď sa nádoba naplní, obsah odvezú aj s vrecom. "Chceme otestovať, či týmto opatrením dôjde k minimalizovaniu negatívnych dôsledkov," uviedla Čachová.

Ako dodala, úspešnosť projektu závisí predovšetkým od prístupu obyvateľov mesta. Pri vyhadzovaní odpadu sa môže vrece zošuchnúť, zostane spadnuté v nádobe a svoj význam tým stratí.

"Prosíme obyvateľov, aby boli pri vyhadzovaní odpadu do bionádob všímaví. Zabezpečenie kompostovateľných vriec vyžaduje určité finančné náklady, preto ak by nemali plniť svoj význam, je zbytočné ich nakupovať. Mesto plánuje využívanie kompostovateľných vriec v bionádobách testovať počas dvoch až troch vývozov," zdôraznila Čachová.

Pripomenula, že bionádoby sú určené na zvyšky zeleniny a ovocia, vrecúška z čaju, kávu, usadeniny z kávy a filtre z kávovarov, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov, kvety, listy a odrezky rastlín.

Do bionádob podľa nej nepatria žiadne obaly z potravín, zaváraninové poháre, žiadne plasty, igelity, fólie, exkrementy domácich zvierat, tekutý odpad, kuchynský olej, mlieko, jogurty, jednorazové obaly z jedál a veľké konáre.