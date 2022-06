Slovenská správa ciest sa chystá opraviť hlavnú dopravnú tepnu v Trenčíne, práce potrvajú do polovice augusta

Najbližšie dva mesiace čakajú motoristov v Trenčíne výrazné dopravné obmedzenia.

TRENČÍN. Najbližšie dva mesiace čakajú motoristov v Trenčíne výrazné dopravné obmedzenia. Slovenská správa ciest (SSC) totiž v pondelok 20. júna začína s rekonštrukciou cesty I/61. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, cestári budú opravovať hlavný prieťah mestom v smere Bratislava – Žilina o celkovej dĺžke 5,5 kilometra.

Najvyťaženejšia cesta v Trenčíne získa nový asfalto-betónový povrch v celej jej šírke. „Práce budú postupovať etapovite a vždy v jednom jazdnom pruhu. Treba preto počítať s väčšími dopravnými obmedzeniami. Tie sa nedotknú len osobnej motorovej, ale aj verejnej autobusovej dopravy. Je teda možné predpokladať meškanie mestských aj prímestských autobusových spojov," uviedla Ságová.

Ako ďalej doplnila, práce sa zatiaľ nedotknú starého cestného mosta, nakoľko sa v súčasnosti projekčne pripravuje technicky veľmi náročná modernizácia celého mostného telesa. Podľa zverejneného harmonogramu prác sa chystajú cestári v prvej etape opravovať úsek od Bratislavskej ulice po diaľničný privádzač, ale aj 2 800 metrov dlhý úsek Bratislavskej ulice po starý cestný most, ktorý by mal byť hotový do 6. júla.

V termíne od 24. júna do 27. júla budú opravovať Hasičskú, Pribinovu a Štefánikovu ulicu až po okružnú križovatku pri obchodnom centre Max a zvyšný úsek po vlečkové priecestie v lokalite Pred Poľom by malo byť dokončené do 9. augusta.