Za najväčší úspech považujem to, že som naučila deti milovať tanec, hovorí choreografka Vika Kozáková

S vlastnou tanečnou skupinou dosiahla na azda každý úspech, teraz chce viac sústrediť na rodinu.

Talent a lásku k tancu zdedila po mame, tancovať pod odborným vedením začala ešte v predškolskom veku. Liptovská rodáčka Viera Vika Kozáková si tancom, premýšľaním nad ním a tvorbou choreografií vypĺňa každú voľnú chvíľku života. Detstvo a mladosť pod Nízkymi Tatrami vymenila v dospelosti za štúdium tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Popri škole sa venovala tvorbe a skúmaniu vlastného pohybu. Nastal prirodzený vývoj a tanec začala aj učiť, robila workshopy a najmä vzdelávať vlastnú tanečnú skupinu Moving Souls, s ktorou sa už v prvom roku fungovania prepracovala medzi tanečnú špičku doma aj v zahraničí.

Pochváliť sa okrem iného môže piatimi výhrami titulu Slovenský choreograf roka, štyrmi výhrami Tanečnej skupiny roka, ale aj cestovaním a zbieraním skúseností v Zámorí. O motivácii, inšpirácii aj budúcnosti prezradila viac v rozhovore.

V akom veku ste začali s tancom?

U mňa to išlo takpovediac samo. Všetci hovorievali, že už od malička som sa vrtela, tancovala si sama pred zrkadlom v izbe. Akonáhle som počula hudbu, telo sa začalo samé hýbať. Vlohy som zdedila po maminke, ktorá zamladi tancovala ľudovky. Preto ma aj v piatich rokoch prihlásili do folklórneho súboru. Nebolo to však podľa môjho gusta, tak som prešla do ZUŠ-ky a v siedmych rokoch som začala tancovať v tanečnom súbore Jessy, ktorý sa venuje modernému tancu. Keď som súbor prvýkrát videla tancovať na jednom koncerte, hneď som vedela, že toto chcem robiť. Láska na prvý pohľad, ako sa hovorí. Mala som veľké šťastie, lebo som sa dostala do rúk tých najlepších tréneriek – tety Ivky, Ajky a Ľubky, ktoré vo mne lásku k tancu ešte umocnili. Preto niet divu, že celé moje detstvo a mladosť patrili poväčšine tancu, súťažiam a vystúpeniam. Aj keď mi vždy išlo všetko, do čoho som sa pustila, voľba čo chcem v živote študovať, bola teda jasná.

Ktorý moment vo vašom živote bol natoľko zlomový, že padlo rozhodnutie venovať sa tancu profesionálne?

Ako som naznačila, tanec bol môj život. Ak som nebola v škole, tak som bola na tréningu, alebo niekde na súťaži. Neskôr som už pomáhala aj s tréningmi a prípravou choreografií pre mladšie dievčatá. Na SZUŠ v Liptovskom Hrádku, ktoré vzniklo popri súbore, som získala vzdelanie aj v iných tanečných štýloch a technikách. Okrem tanca som bola ešte veľmi úspešná v recitácii, takže som zvažovala aj masmediálnu komunikáciu. Nakoniec vyhral tanec a preto som sa rozhodla podať si prihlášku na VŠMU – odbor pedagogika moderného tanca.

Máte za sebou množstvo úspechov. Ktorý z nich by ste vyzdvihli ako ten, na ktorý dodnes spomínate s najväčším úsmevom a možno aj najväčšou pokorou?

Krásnych a nezabudnuteľných momentov sa za tých pár rokov nazbieralo veľmi veľa. Medzi najkrajšie by som zaradila dva. Prvý je výhra prvého titulu Tanečnej skupiny roka a Choreografa roka na tanečnej súťaži Best Dance Group (2015). Bola to prvá súťaž, na ktorej som bola s mojou tanečnou skupinou Moving Souls. Vôbec som nečakala, že odtiaľ odídeme ako víťazi. Hlavnou cenou bol vzdelávací pobyt v New Yorku, ktorí sme si s Movingami veľmi užili. Taktiež som vďaka výhre mala možnosť odučiť svoj prvý veľký workshop priamo v New Yorku. Čo bol pre mňa obrovský zážitok a neoceniteľná skúsenosť. Práve tento moment nakopol moju lektorskú a choreografickú kariéru. Začala som vo veľkom učiť, cestovať a rozširovať svoje know-how.

Za druhý skvelý moment považujem moje prvé celovečerné predstavenie s názvom Človečina, ktoré zožalo veľký úspech. Z niekoľkých mesiacov tvrdej driny sa zrodilo niečo, čo som si ani ja vo svojich snoch nedokázala predstaviť. Nádherné dielo so silnou výpoveďou. Keď si ho teraz z odstupom času pozriem, sama sa čudujem, kde sa to vo mne zrodilo.

Najsilnejšia disciplína súťaže – Contemporary dance Tanečníčkam z Moving Souls sa v júni darilo aj na špeciálnej celoštátnej tanečnej súťaži Kábrt Cup, ktorá sa uskutočnila v Hlohovci. Výsledky TU Ako skonštatoval riaditeľ súťaže Ľubomír Kábrt, záujem zo strany slovenských tanečných skupín bol obrovský. „Na jeden deň sa nám prihlásilo 350 štartov, nečakali sme to, ale veľmi to potešilo. Preto sme Cup rozšírili aj na ďalší deň, oproti pôvodným plánom,“ povedal muž, ktorého pozná množstvo Slovákov vďaka jeho úspešnému pôsobeniu v televíznej show Česko Slovensko má talent 2013, v ktorej sa prepracoval až do semifinále. Cieľom súťaže je podľa jeho slov motivovať nádejných mladých umelcov, choreografov a pedagógov a vytvoriť súťaž, ktorá bude časom centralizovať najlepších mladých tanečníkov z celej Európy. „Pôsobíme v Česku, teraz na Slovensku a pokračujeme v súťaži v Chorvátsku a pracujeme aj na Poľsku. Cieľom je pokryť kontinent a urobiť súťaž, kde sa stretnú tanečníci na podobnej kvalitatívnej úrovni,“ doplnil. Podľa manažérky súťaže Zuzana Náprstkovej, ktorá je od roku 2020 členkou tanečného súboru Divadla Nová scéna a tanečnou pedagogičkou pre súbor divadla, sú podobné súťaže vynikajúce aj pre podporu zdravej súťaživosti medzi deťmi. „Niekedy súťaživosť nie je dobrá vlastnosť, ale v tomto svete áno, s láskou a pokorou. Ak chce pedagóg viesť deti k dobrému výkonu, musia vidieť, čo robia iné školy. Aj takáto súťaž im trošku otvorí oči, aby nezaspali na vavrínoch,“ skonštatovala pedagogička s bohatými skúsenosťami. Súčasne upozornila, že výkony detí v rámci súťaže hodnotila odborná porota v zložení Bibiana Lanczová, Silvia Hudec Beláková, Viera Kozáková, Daniel Antálek a Miroslav Martinovič z tanečnej skupiny Credance. Aj tohto člena poroty nadchli výkony vystupujúcich. „Konkurencia bola v niektorých kategóriách naozaj silná. Je super vidieť šikovných mladých talentovaných ľudí opäť po dvoch rokoch s úsmevom vystupovať,“ povedal tanečník, ktorý má za sebou už viaceré porotcovské skúsenosti. Ako tvrdí, deti sa museli počas dvoch rokov plných obmedzení namotivovať a prečkať obdobie, kedy bolo pravidelné stretávanie sa pri skúškach nemysliteľné. Napriek tomu to z ich vystupovania nebolo cítiť. „Cítil som, že deti mali väčšiu chuť prísť na akciu a ukázať, že náročné obdobie zvládli a zdokonaľovali sa počas neho. Za to im patrí obdiv a poklona. Držím im všetkým palce,“ dodal úspešný tanečník. S výsledkami svojich zverenkýň je mimoriadne spokojná aj Vika Kozáková. "Súťaž pre nás dopadla na výbornú, s výsledkami sme veľmi spokojní. Pre mňa je ale najväčším zadosťučinením, keď za mnou po vystúpení chodia ľudia s pozitívnym feedbackom. Ak sa ich moje choreografie dotknú a niečo v nich zanechajú, je to pre mňa najkrajší pocit," doplnila s úsmevom.

V súčasnosti vediete tanečnú skupinu Moving Souls. Ide o prirodzený vývoj oceňovaných profesionálov – kam sa ďalej posunúť v rámci umenia, teda – učiť ho svojich možných nasledovníkov?

Väčšina profesionálnych tanečníkov začína svoju kariéru ako interpret v divadlách. K výuke tanca a choreografovaniu sa dostávajú až neskôr, po ukončení aktívnej tanečnej kariéry. U mňa to to bolo iné. Už v 15-tich som začala s tvorbou, popri VŠ som začala praxovať ako pedagóg na rôznych ZUŠkách, neskôr na konzervatóriu a rôznych tanečných školách. Táto obrátená postupnosť má svoje pre aj proti. Osobne som tiež vždy chcela hlavne tancovať ako interpret. Možno aj vďaka môjmu nízkemu sebavedomiu a strachu vycestovať som si tento sen nesplnila. Podarilo sa mi však splniť si môj druhý sen – mať vlastnú úspešnú tanečnú company – Moving Souls a za to som neskutočne vďačná a aj napriek svojej veľkej osobnej kritike, aj na seba patrične hrdá.

Aké tanečné žánre v Moving Souls preferujete?

V rámci tanečnej skupiny sa venujeme len modernému a súčasnému tancu alebo ak chcete, contemporary dance.

Čo znamená contemporary dance pre vás z pohľadu tanečníka a jednak z pohľadu tvorby choreografie?

Tu je veľmi dôležité rozlíšiť si pojmy súčasný tanec a súčasná tanečná technika. Z pohľadu pedagóga pracujem so súčasnou tanečnou technikou, ako formou tréningovej praxe, ktorou tanečník získa základné pohybové znalosti, osvojí si princípy a kvality súčasného tanca. Na rozdiel od iných tanečných štýlov, napríklad jazzový, moderný tanec, hip hop či balet, ktoré pracujú s jasne definovanými prvkami, krokmi, pózami, či rytmikou, Súčasný tanec využíva princípy pohybu, ktoré spoločne umožňujú maximálne využitie potenciálu ľudského tela.

Pri tvorbe choreografie môžeme hovoriť o súčasnom tanci ako otvorenom pohybovom systéme, ktorý ponúka tanečníkom a choreografom možnosť uplatniť svoj individuálny kreatívny prístup a tanečné skúsenosti nadobudnuté z iných tanečných štýlov a techník. Prirodzene v ňom preto dochádza k mixovaniu rôznorodých metód a prístupov. Je však dôležité, aby tanečník a pedagóg dostatočne poznal princípy, s ktorými jednotlivé techniky pracujú. V opačnom prípade môže pôsobiť výsledné dielo ako nesúrodý mix rôznych štýlov a podstata súčasného tanca sa vytráca. Je na individuálnej zodpovednosti každého pedagóga a choreografa, aby citlivo a vhodne prepájal rôznorodé metódy a neustále rozširoval a aplikoval nové poznatky a skúsenosti do svojho pohybového slovníka.

Contemporary dance Pojem súčasný tanec (angl. contemporary dance) rezonuje na medzinárodnej tanečnej scéne od polovice 20. storočia. Na Slovensku sa objavil začiatkom 90-tych rokov. Pre veľa ľudí je tento pojem dodnes veľkou neznámou a nevedia čo si pod ním predstaviť. Mnohí si ho spájajú so scénickým tancom, show dance, či dokonca hip hopom.

Základom súčasného tanca je chápanie tela ako živej štruktúry, ktorá sa neustále mení a vyvíja. Nové poznatky o tele (anatómia, fyziológia, biomechanika) prinášajú odklon od formy pohybu (ako pohyb vyzerá) k štúdiu efektívneho fungovania tela pri pohybe (ako sa pohyb vykonáva). Súčasný tanec pracuje na uvedomelom vnímaní vzťahu tela a mysle a ich interakcii pri pohybe, ktoré sú typické pre východné pohybové systémy (tai chi, joga, aikido…). Práve prepojenie tela a mysle ako dvoch neoddeliteľných súčastí celku mení vonkajšiu formu, obsah tanca aj celkové vedomie človeka. Súčasný tanec presahuje úroveň tela a umožňuje nám prejsť viac do hĺbky. zdroj: the-space.sk

Máte pri vytváraní choreografie nejakú múzu?

U mňa je najväčšou inšpiráciou hudba. Väčšinou tvorím celkovú koncepciu, námet a aj obsah, to znamená samotný pohyb, priamo na hudbu. Keď ma osloví hudba, hneď sa mi pred očami začnú objavovať obrazy, krátke pohybové úseky, postupne sa vytvára námet. Námety čerpám z vlastného života. Moje choreografie sú zrkadlom môjho života, radostí aj starostí. Potom nasleduje fáza počúvania, to znamená možno tisíc vypočutí (úsmev). Zároveň si pri počúvaní v hlave premyslím priestorové a koncepčné riešenia. Potom idem na sálu a tvorím pohyb. Veľmi ma dokáže inšpirovať aj pohyb samotných tanečníkov, príroda a každodenný život vo svojej jedinečnosti.

Aké posledné úspechy skupiny by ste vypichli?

Počas covidovej pandémie som si uvedomila veľmi veľa vecí. Jednou z nich bolo aj ujasnenie, čo pre mňa tanec, tvorba a Moving Souls znamenajú. Som veľmi vďačná za to množstvo ocenení, titulov a trofejí, ktoré sme za tie roky získali. Za najväčší úspech však považujem to, že som naučila decká milovať tanec, žiť tanec a že sa jeho prostredníctvom viac spoznávajú, komunikujú a učia sa počúvať samých seba a druhých. Len keď dokonale spoznám sám seba, dokážem sa naplno otvoriť svetu. Takže je to taká príprava na samotný život. Myslím, že toto sa mi darí celé tie roky predávať a odovzdávať ďalej. Vidím to v každom jednom Moving-tanečníkovi. Ako sa menia, rastú a to je pre mňa najkrajší pocit zadosťučinenia.

Je contemporary dance dnes na Slovensku dostatočne rozšírený?

Contemporary je o slobode. Je jazykom duše, ktorá komunikuje cez telo a pohyb. Nie je to bezduchý tanec a monotónne opakovanie krokov. Má akúsi pridanú hodnotu, ktorú iné tanečné štýly nemajú. To pocíti každý, kto začne navštevovať hodiny contemporary. Je terapiou pre naše telo, myseľ a dušu. Možno práve preto, si získava čoraz väčšiu obľubu. U nás na Slovensku a v susednom Česku ešte nie je na takej úrovni ako v iných krajinách, ale postupne sa dostáva do povedomia širšieho okruhu ľudí. Veľmi by mu pomohla väčšia mainstreamová propagácia. V tohtoročnom Let's Dance spravili podľa vzoru Ameriky prvýkrát contemporary kolo a aj bežný divák tak mohol konečne okúsiť silu contemporary. Toto kolo bolo jedno z nasledovanejších a získalo si nových fanúšikov.

Čo vás čaká v najbližšom období?

Chystám sa spraviť si menšiu prestávku. Rada by som mala vlastnú rodinku a to si vyžaduje čas, ktorý som za posledné roky venovala len tancu a kariére. S tancom samozrejme nekončím, len sa trošku presuniem do ústrania a budem sa venovať skôr len vybraným projektom a spoluprácam.