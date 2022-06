VIII. LIGY: Nevídaná červená karta Jablonky, spanilá jarná jazda Lubiny až na tretie miesto

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek VIII. líg.

VIII. NM

Priepasné – Brunovce 3:2 (0:1)

Pokiaľ chceli hostia pomýšľať na tretiu priečku, potrebovali v Priepasnom zvíťaziť. Prvý polčas ešte hostia vládali a hrali skúsenej. V 41. min ich do vedenia poslal Moravanský. V druhom polčase už však nemali dostatok síl a Priepasné dokázalo ponúknuté šance aj využiť. V 49. min vyrovnal Hevera a po hodine hry Vrňa upravil na 2:1. Keď v 70. min kanonier Baranovič pridal tretí gól domáceho celku, Priepasné sa snažilo vedenie udržať. To sa mu síce nepodarilo, keď v 90. min Zverbík znížil na 3:2, ale to už domácemu celku víťaznú rozlúčku so sezónou nepokazilo.

