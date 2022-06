Mestské materské školy upravia počas letných prázdnin svoju prevádzku

V materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín upravia počas letných prázdnin prevádzku.

TRENČÍN. V materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín upravia počas letných prázdnin prevádzku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Dôvodom obmedzenej prevádzky materských škôl sú podľa nej pripravované rekonštrukčné práce, maľovanie a čistenie priestorov a čerpanie dovoleniek zamestnancov.

"Od 1. do 29. júla budú v prevádzke MŠ na uliciach Opatovská, Kubranská, Legionárska, 28. októbra, Medňanského, Na dolinách, Šmidkeho a Šafárikova. Od 1. do 26. augusta budú otvorené MŠ na uliciach Švermova, Niva, M. Turkovej, Soblahovská, Stromová, Pri parku, L. Novomeského a Východná. MŠ na Považskej ulici bude v prevádzke na začiatku a na konci letných prázdnin – od 1. do 15. júla a od 15. do 26. augusta," uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, počas posledných dvoch augustových dní (30. a 31. 8.) budú mať všetky MŠ prevádzku bez detí, keďže v nich bude prebiehať dezinfekcia.