Pochádza z Čachtíc a pomáha hudobníkom uspieť. Jeho hudobný kanál je jeden z najsledovanejších

Miloš Juriga nahral najväčšie hity rómskych kapiel ako Gipsy Čáve alebo Kuky Band.

Napísali sme

Napísali sme Počas týždňa oznámime aj ôsmim mužom, že majú rakovinu prostaty, upozorňuje urológ Čítajte

Miloš Juriga z Čachtíc vlastní jeden z najsledovanejších kanálov na slovenskom Youtube, hudobné videá, ktoré vytvoril pre populárnych rómskych hudobníkov ako Gipsy Čáve, alebo Kuky Band majú do dnešného dňa milióny pozretí. Prečo mu musia záujemcovia o nahrávanie v jeho štúdiu najprv spievať do telefónu? Aj to prezradil v rozhovore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najsledovanejšie video na vašom kanáli má viac ako deväť miliónov pozretí. Spomínate si na moment, kedy ste prerazili miliónovú hranicu?

Na to si ani nespomínam, ani ktoré video to bolo. Spomínam si len na to, že som si všimol, že milión bol už prekročený. Kanál som zakladal ešte v roku 2008. Chodil som na breakdancové tréningy do Vrbového, kde som už vtedy chodil s kamerou v ruke. V tom čase som začal nahrávať videá na youtube.

Mám aj ležatý bicykel, vďaka ktorému má pozná asi celý okres a videá z neho sa čo sa týka sledovanosti, uchytili. Chodili mi komentáre zo všetkých kútov sveta, začal som si tak pomaly získavať odberateľov. Keďže som z hudobníckej rodiny a hudba ma od detstva bavila, časom som si zriadil aj nahrávacie štúdio. Najprv som chcel tvoriť raperom beaty, neskôr, keď jedna speváčka naspievala pesničku, spravili sme k tomu klip a dali na kanál, a odvtedy sa to rozbehlo.

Krátko na to sa mi ozval Gypsy Kubanec, čo bol prvý rómsky hudobník, s ktorým som spolupracoval. Tomu som tiež natočil úplne jednoduchý klip, on sa vedel spropagovať na sociálnych sieťach a vďaka nemu si ma všimli iní hudobníci.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Či si spomína, ktoré video malo ako prvé viac ako milión pozretí?

Prečo niektorých hudobníkov žiada, aby mu spievali do telefónu?

Ako sa prvý krát dostal do televízie?

Či sa jeho nahrávky dostali aj do zahraničia?

Koľko interpretov denne nahrá?

Vtedy začali zvoniť telefonáty a naplno sa to rozbehlo. Neskôr sa ku mne dostali aj samotní Gipsy Čáve, ktorí už vtedy boli veľmi populárni.

Tých som tiež natočil opäť jednoducho, počas toho, ako nahrávali a práve toto video veľmi narástlo na sledovanosti. Keď tak premýšľam, tak neviem či práve toto video nemalo ako prvé milión vzhliadnutí.

Je pravda, že nový záujemcovia o nahrávanie vám musia najprv spievať do telefónu?