Herec Josef Abrhám už na hrob svojho dedka v Moravskom Lieskovom nikdy nepríde

Som Moravskoslovák a Čech až naposledy, vyznal sa Josef Abrhám, ktorý sa nedávno navždy pobral za svojimi najbližšími.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ/DOLNÉ SRNIE. Herec Josef Abrhám bol vždy tak trošku aj náš. A rád pravidelne zavítal do Moravského Lieskového a Dolného Srnia. Do miest, ktoré sú navždy spojené so životom jeho starého otca - významného slovenského dramatika a evanjelického farára Jozefa Hollého (1879 - 1912), ktorý nielen v týchto obciach zanechal veľmi hlbokú a výraznú stopu. Jozef Hollý zomrel v Moravskom Lieskovom veľmi mladý a tak sa jeho vnuk, Josef Abrhám, skvelý herec, úžasný džentlmen, milý človek a skromný a príjemný spoločník, s ním nikdy nemohol stretnúť.

Napriek tomu bolo jeho srdce navždy späté s touto výraznou osobnosťou slovenských dejín i miestami, v ktorých Jozef Hollý žil. Dnes sú už navždy spolu. Josef Abrhám sa 16. mája 2022 po jedenástich mesiacoch navždy pobral za svojou milovanou manželkou, herečkou Libušou Šafránkovou, i starým otcom Jozefom Hollým.

V článku sa okrem iného dočítate Akých predkov mal Josef Abrhám pochovaných na Slovensku?

Kam až siahali hercove korene?

Kto bol jeho dedko Jozef Hollý?

S kyticou na hrob svojho dedka

Do miest, v ktorých žili a pôsobili jeho predkovia v Moravskom Lieskovom i v Dolnom Srní, sa Josef Abrhám vždy veľmi rád vracal.

Zašiel s kyticou na hrob svojho starého otca Jozefa Hollého a jeho manželky, navštívil dom, v ktorom dramatik a farár Jozef Hollý - autor divadelných hier Kubo či Geľo Sebechlebský žil, pobudol v evanjelických kostoloch i farách v oboch obciach a vždy sa rád stretol s obyvateľmi oboch dedín neďaleko česko - slovenských hraníc. Vrúcne sa porozprával s babičkami v krojoch a bolo cítiť, že sa cíti ako doma.

„Som vlastne jedným z posledných potomkov Jozefa Hollého a mám tu česť sa sem vrátiť a pripomenúť si, aký to bol úžasný človek,“ vravieval na pamätných miestach svojho starého otca a starej mamy Anny.

Krátky, iba 33 ročný život Jozefa Hollého (29.1.1879-3.11.1912), rodáka zo Skalice, je spojený s jeho činorodou prácou v našom regióne. Hollý krátko pôsobil ako kaplán v Starej Turej. Odtiaľ už jeho kroky s manželkou Annou viedli do Moravského Lieskového i Dolného Srnia.

Práve Moravské Lieskové, v ktorom prežil vyše desať rokov činorodého života, sa stalo ťažiskom jeho osvetovej a literárnej činnosti. Autor, ktorý ťažko znášal národný a sociálny útlak tunajšieho ľudu, našiel centrum svojej literárnej práce práve v Podjavorinskom regióne.