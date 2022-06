O krok bližšie k výstavbe novej telocvične

Vydané bolo právoplatné územné rozhodnutie.

Po dokončení architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie urobila Trenčianska župa ďalší krok k výstavbe novej telocvične pre Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Nová telocvičňa je navrhnutá na mieste súčasného parkoviska gymnázia. Rozmery športoviska by mali byť veľké ako plocha hádzanárskeho ihriska. Slúžiť bude primárne žiakom školy na hodiny telesnej výchovy a na športy, ako sú hádzaná, volejbal, florbal či minifutbal. „Prepojenie telocvične s budovou školy je navrhnuté cez spojovaciu chodbu. Jej strecha by mala byť zelená a využívaná na relax či ďalšie športy, napríklad jogu. Parkovanie je riešené pod telocvičňou. V projektovej dokumentácii počítame aj s vybudovaním novej auly pre 200 študentov či novým vstupom do školy smerom od centra mesta,“ priblížila Beáta Tichá, vedúca Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.

Na májovom Zastupiteľstve TSK krajskí poslanci schválili Zmenu rozpočtu na roky 2022 – 2024, vďaka čomu môže župa pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie aj so zabezpečením inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude právoplatné stavebné povolenie. Následne sa kraj bude snažiť získať externé finančné zdroje na samotnú výstavbu telocvične.

(Matej Plánek)