Cyklobusová sezóna bude tento rok dlhšia o 2 mesiace

Šiesta cyklobusová sezóna začala už 30. apríla 2022, teda o mesiac skôr ako zvyčajne.

Dve obľúbené trasy môžu vášniví cyklisti aj rodiny s deťmi tento rok využívať oveľa dlhšie ako po minulé roky, a to až do 30. septembra.

Predĺžená sezóna autobusov so zapriahnutým cyklovozíkom s kapacitou 24 bicyklov je tu pre všetkých, ktorí radi spoznávajú zákutia kraja zo sedla bicykla. Využívať ich môžu v sobotu, nedeľu aj počas sviatkov na dvoch overených trasách – z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou a Nitrianskeho Rudna. Cena za prepravu bicykla, 1 euro, zostáva nezmenená, takmer nezmenené sú aj cestovné poriadky. Plánujete rodinný cyklovýlet alebo ste si konečne našli čas vyraziť do prírody a navštíviť nové miesta? Určite na svojej ceste využite cyklobus! Bezpečne vás prevezie preplnenými cestami a z jednej zo zastávok sa môžete vybrať na čarovné miesta, ktoré náš kraj ponúka. Novú cyklobusovú sezónu pre vás aj tentokrát prináša Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín. K dispozícii sú trasy: Trenčín – Mníchova Lehota – Trenčianske Jastrabie – Dubodiel – Bánovce nad Bebravou a Trenčín – Dubnica nad Váhom – Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – Nitrianske Rudno.

(Lenka Kukučková)