Parkovaciu kartu v Trenčíne si vybavia i žiadatelia s autom na operatívny lízing

TRENČÍN. Parkovaciu kartu si v Trenčíne po novom vybavia i žiadatelia, ktorí majú vozidlo na operatívny lízing. Zmenu priniesla novela všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní a je účinná od piatka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Novelizáciou VZN trenčianska samospráva reagovala na legislatívne úpravy zákona o cestnej premávke, prax a ohlasy obyvateľov. Miestna norma upravuje i podmienky zrušenia parkovacích kariet, zavádza viac miest v pásme C, ako i pravidlá pre vodičov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

"Pre konateľov obchodnej spoločnosti, ktorá užíva vozidlo na základe tzv. operatívneho lízingu, odpadá povinnosť preukazovať užívanie tohto auta konateľom na súkromné účely na základe dohody o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely," uviedla Ságová.

Žiadateľom o vydanie parkovacej karty môže byť po novom v prípade smrti vlastníka motorového vozidla pred právoplatným ukončením dedičského konania potenciálny dedič motorového vozidla. "Okrem ostatných dokladov potrebných na vydanie karty musí predložiť aj písomné čestné prehlásenie s úradne osvedčeným podpisom, ktoré musí obsahovať náležitosti uvedené v novom VZN," ozrejmila hovorkyňa mesta.

Časť Jilemnického ulice od Šťastnej ulice po Námestie sv. Anny mesto preradilo z pásma B do pásma C, ide o približne 20 parkovacích miest. "Zámerom je poskytnúť k dispozícii viac miest pre držiteľov kariet platných v pásme C, pričom zostáva dostatočný počet miest pre rezidentov pásma B a jednorazové parkovanie," priblížila Ságová.

Miestna norma podľa nej upravuje i podmienky zrušenia parkovacej karty, minimálna suma na vyplatenie alikvotnej časti je po novom päť eur. "Vodiči, ktorí využívajú bezplatné parkovanie na základe modrého parkovacieho preukazu ŤZP osoby, majú podľa novely VZN povinnosť umiestniť tento preukaz tak, aby bolo z vonkajšej strany vozidla čitateľné číslo preukazu," dodala.