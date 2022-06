Čo bude s Ančicom? Akú hodnotu má Kadák? Kde sa vzal historický úspech akadémie? Odpovedá generálny manažér AS Rybníček

Po nevydarenej jeseni AS Trenčín do poslednej chvíle bojoval o pohárovú Európu. Rozhovor s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom.

Aká bola ostatná sezóna v podaní AS Trenčín?

Dovolím si povedať, že nakoniec úspešná. Prvý tím do posledných minút bojoval o miesto v pohárovej Európe, hoci uznávam, že pred začiatkom ročníka sme si mysleli, že o ňu budeme bojovať ľahším spôsobom.

Skvelú sezónu zažili naši mládežníci. Žiadnemu klubu v histórií sa nepodarilo vyhrať všetky tri dorastenecké kategórie.

Postupnými krokmi pracujeme na budovaní infraštruktúry. A keď máme k tomu motiváciu v podobe výsledkov, je to veľký stimul pre pokračovanie v načatej práci.

Sú aktuálne kádre dorasteneckých tímov už produktom akadémie a systematickej práce?

Málo ľudí si uvedomuje, že sme pred zhruba ôsmimi rokmi spúšťali súčasné nastavenie práce s mládežou. Od najmenších kategórií sa snažíme predvádzať rovnaký herný štýl. Ročník 2003, ktorý tvoril jadro súčasného tímu do 19 rokov, bol prvým, ktorý v tomto systéme fungoval.

Koľko chlapcov by sa mohlo posunúť do prvého tímu a dostanú príležitosť v príprave na novú sezónu?

Ročník 2003 je veľmi silný. Veď Gaži, Gajdoš, Demitra a Hollý sú už teraz plnohodnotnými členmi fortunaligového mužstva a za dorast už prakticky ani nehrávali. S ohliadnutím na budúcnosť je mojim snom, aby sa každý rok štyria až piati hráči akadémie dostali medzi seniorov. Ak by to bolo aj menej, nič sa nedeje. Je však dôležité, aby sme každý rok posunuli najväčšie talenty do profesionálneho futbalu.

Žilina si v mládežníckej Lige majstrov urobila dobré meno. Zdolala aj kluby zvučnejšieho mena. Je pre vás táto súťaž otázkou prestíže?

Samozrejme. Budeme jej súčasťou prvý raz. Pre hráčov je odmenou. Budú sa môcť porovnávať s tými najlepšími mužstvami v Európe. Pre celý klub je to obrovská motivácia a možnosť prezentovať a zviditeľniť mládežnícku prácu AS Trenčín.

To sú záležitosti, ktoré prinášajú pre futbal pridanú hodnotu. Posledné úspechy na mládežníckom poli ukazujú, že sme sa vydali správnym smerom.