VIDEO: Trenčianska MY Liga zamestnancov nadchla hráčov aj divákov

V Trenčíne sa cez víkend hralo ďalšie regionálne kolo obľúbenej MY Ligy zamestnancov, ktoré ponúklo výborné zápasy aj s dramatickými rozuzleniami.

Do hľadiska športovej haly si našli cestu aj rodinní príslušníci hráčov. „V SAG Slovakia mi hrá manžel Peter Beňo. Som tu prvýkrát. Zatiaľ im to veľmi nejde, ale snáď sa rozohrajú,“ hovorila so smiechom pani Barbora, ktorá na turnaj vzala aj dcéru Karolínku.

Pani Cingelová drukovala družstvu Akebono Brake Slovakia. „Mám tam syna Jakuba, dúfam že sa dostanú ďaleko. Syn hráva aj veľký futbal za Chocholnú-Velčice v piatej lige, povzbudzovať chodievam doma a cestujem aj na vonkajšie zápasy v tímovom autobuse. Sú v strede tabuľky, to stačí, aby sa udržali,“ hovorila.

Najväčšie zastúpenie v regionálnych kolách MY Ligy zamestnancov mala firma Hella Slovakia Lightning, v Prievidzi to bolo družstvo z Bánoviec nad Bebravou a v Trenčíne dokonca až dve, z Kočoviec a mesta pod hradom Matúša Čáka.

„Naše výkony boli výborné, len škoda, že chlapci vypadli po penaltách. Naši zamestnanci môžu využívať Multisport karty, každoročne sa snažíme organizovať Dni zdravia. Dúfam, že sa tohto futbalového turnaja zúčastníme aj o rok,“ povedala Naďa Reháková, ktorá vo firme Hella zastrešuje benefity pre zamestnancov.

Na dodržiavanie pravidiel dohliadala dvojica rozhodcov Miroslav Tarabus, Peter Schwandtner. „Pískam už dvanásť rokov. Hrával som v Nemšovej a po zranení som sa rozhodoval, či budem tréner alebo rozhodca,“ hovoril prvý menovaný.

„Takéto turnaje sú hlavne o oddychu. Bol som v Považskej Bystrici, Prievidzi a teraz v Trenčíne. Hráči sú slušní, snažia sa hrať a nevenovať sa iným veciam. Podajú si ruky, ospravedlnia sa, takto to má byť,“ povedal Tarabus.

Zdravotnú starostlivosť mali pod palcom Katarína Bubeníková a Vanesa Hlávková zo Strednej zdravotníckej školy. „Na takéto akcie chodievame v rámci praxe. Tu sa nám stalo prvýkrát, že sme chladili narazený členok. Chvalabohu sme nemuseli riešiť nič závažné, jeden hráč nás poslal preč, že nepotrebuje ošetriť,“ hovorili svorne so smiechom.

Jedna z organizátoriek turnaja, Táňa z redakcie MY Trenčianskych novín, si pochvaľovala: „Hráči hrajú férovo, sú šikovní. Príprava na turnaj bola zdĺhavá, ale výsledok nás vždy poteší. Všetci sú spokojní, stojí to za to.“