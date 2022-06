Niektoré kombinácie liekov môžu poškodiť svaly i obličky. Lekárnička radí, čomu sa vyvarovať

Aloe vera sa nemá požívať pri onko ochoreniach, zázvoru by sa mali vyhnúť tehotné.

Mnohé bežne dostupné lieky ako paralen, alebo ibuprofen môžu v určitých kombináciách spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti. Upozornila na to lekárnička Valéria Nosková s tým, že rovnako nebezpečné môžu byť aj rôzne byliny a výživové doplnky v spojení s konkrétnymi liečivami.

Napísali sme

Napísali sme Niektoré kúpaliská v regióne zdražejú, iné nie. Problém je najmä s plavčíkmi Čítajte

Pozor by si podľa nej mali dať najmä ľudia, ktorí užívajú lieky na astmu, vysoký krvný tlak, alebo nejaké autoimunitné a onkologické ochorenie. V rozhovore priblížila, akým kombináciám liekov by sa ľudia mali vyvarovať, aké riziká ľuďom v opačnom prípade hrozia, ale i to, či je konzumácia exspirovaných liekov nebezpečná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nový výskum ukázal, že niektoré lieky, ktoré majú ľudia bežne doma, ako napríklad ibuprofen, je za určitých okolností nebezpečné kombinovať s inými liekmi. Je to pravda?

Sú známe nevhodné kombinácie niektorých liekov. Ibuprofen patrí k liekom, ktoré v určitých kombináciách skutočne nie sú vhodné, napríklad pre pacientov, ktorí majú nábeh na žalúdočné vredy, alebo poškodenú zrážanlivosť krvi. Nie je napríklad vhodný v kombinácii s liekmi na astmu.

Ibuprofen v kombinácii s antireumatikami, alebo liekmi na vysoký krvný tlak môžu ovplyvniť metabolizmus. Človek môže po týchto kombináciách krvácať, prípade sa mu zvýši krvný tlak. Hovoríme, ale o prípadoch, kedy by si pacient dával vysoké dávky tohto lieku, 2000-2400 miligramov.

Ibuprofen ovplyvňuje metabolizmus liekov, ktoré odvodňujú pacientov, ako sú diuretiká. V tejto kombinácii totiž ovplyvňuje metabolizmus draslíka. Ibuprofen je napríklad kontra-indikovaný u tehotných žien. V prvom a treťom trimestri nie je doporučený, v treťom dokonca môže vyvolať potrat.

Warfarín často berú pacienti na zrážanie krvi, ani s tým sa nesmie kombinovať, pretože môže zvýšiť riziko krvácania. Nevhodný je aj pri autoimunitných ochoreniach, neodporučila by som ho ani pri ochoreniach, ako reumatoidná artritída, alebo psoriáza.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Kto by mal zvážiť užívanie ibuprofenu?

V kombináciách s akými liekmi môže byť nebezpečný?

Aké iné voľne dostupné lieky nesú toto riziko?

Aké vedľajšie účinky hrozia pacientom, ktorí tieto kombinácie užijú?

Ktoré lieky sa môžu konzumovať aj po expirácií?

Ktoré lieky a byliny môžu vyvolať potrat?

Prečo sa niektoré lieky nemôžu kombinovať s mliekom, alebo citrusmi?

Taktiež v kombinácií s niektorými antibiotikami môže spôsobiť kŕče. U malých detí sa často ibuprofen kombinuje s paralenom, keď je nezvládnuteľná horúčka nad 39 stupňov. Po štyroch hodinách sa dosiahne lepší efekt.

Aké iné bežne dostupné lieky môžu predstavovať podobné riziká?

Závisí to od toho, čo majú pacienti doma. Bežným liekom je napríklad paralen.

Je to liek, ktorý má účinky proti horúčke, tiež sa dá rôzne kombinovať, ale v organizme sa mení na protilátku, ktorá nie je vhodná napríklad pri ochorení obličiek.