Zrážka áut pred Dolnými Našticami si vyžiadala zranenie jedného vodiča

Zranenie jedného z vodičov si vyžiadala v pondelok zrážka osobného a nákladného auta pred Dolnými Našticami.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Pri dopravnej nehode zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Bánoviec nad Bebravou s jedným zásahovým vozidlom. TASR o tom v utorok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.

Zranenia následkom zrážky utrpel vodič osobného auta, ktorý zostal zakliesnený vo vozidle. Zasahujúci hasiči ihneď po príchode preverili zdravotný stav oboch účastníkov a zranenej osobe poskytli predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie. "Pomocou hydraulického zariadenia postupne vyslobodili zakliesneného vodiča z havarovaného automobilu a v súčinnosti so zdravotnými záchranármi ho pomocou transportnej dosky preniesli do sanitky, po čom ho posádka záchrannej zdravotnej služby odviezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice," uviedol Petrík.

Príslušníci HaZZ podľa neho následne na vozidlách vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky postupne zachytili a neutralizovali vytečené prevádzkové kvapaliny.

"Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou boli havarované vozidlá postupne naložené, respektíve odtiahnuté vozidlami odťahovej služby," dodal.