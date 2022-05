Trenčiansky kraj jediný s ratingom A+

Trenčianska župa obhájila svoje prvenstvo v Rebríčku transparentnosti žúp, ktorý zverejňuje Transparency International Slovensko (TIS), pochváliť sa tak môže už tretím víťazstvom v rade.

Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2020 sa jej podarilo zvýšiť svoje skóre aj známku, a to na najvyššiu možnú.

V aktuálnom, už v poradí šiestom, Rebríčku transparentnosti žúp (2022) získal Trenčiansky samosprávny kraj 80%-né skóre, čo je zároveň najvyššie skóre v histórii hodnotení. Oproti rebríčku z roku 2020 sa zlepšil o 3 percentuálne body a získal najvyššiu možnú známku A+. „Aj napriek priblíženiu sa ďalších krajov, Trenčiansky kraj stále dominuje v 4 z 11 hodnotených oblastí,“ uvádza TIS vo svojej tlačovej správe. V dvoch z 11 oblastí, Predaj a prenájom majetku a Podniky a organizácie VÚC, dokonca župa získala plných 100%. Výrazné zlepšenie zaznamenala aj v oblasti Dopravnej politiky, Účasti verejnosti na rozhodovaní či Dotácií a grantov. „Keď som nastúpil na pozíciu župana, Trenčiansky samosprávny kraj bol na poslednom mieste s 28%-tami. Vtedy sme si povedali, že verejné financie, ktoré spravujeme, musia byť pod drobnohľadom verejnosti a transparentnosť župy musíme zlepšiť. Z 28% sme sa v roku 2015 posunuli na 41%, ktoré stále znamenali poslednú priečku. Do čela rebríčka sme sa dostali v roku 2017 a dnes sme už tretíkrát obhájili prvenstvo. Vždy je čo zlepšovať, je to naozaj pravda a aj keď je to čoraz ťažšie, my sa budeme snažiť ďalej. Veľká vďaka všetkým zamestnancom župy, ktorí na tom pracujú a chcem poďakovať aj Transparency International Slovensko za to, že takéto rebríčky robia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Ďakujem, že tejto téme venujete pozornosť, že to pre vás zostáva výzva a priorita,“ povedal pri odovzdávaní ceny za prvé miesto riaditeľ TIS Michal Piško.

Transparentnosť žúp bola meraná pomocou 135 indikátorov, pričom pribudli 3 nové. Priemerné skóre transparentnosti žúp opäť vzrástlo, tentokrát o 6 percentuálnych bodov na doteraz najvyššiu hodnotu 69%. Župy sú tak z hľadiska verejnej kontroly citeľne pred stovkou najväčších miest, ktorých otvorenosť v roku 2018 dosiahla 57%.

(Lenka Kukučková)