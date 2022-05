REGIONÁLNY FUTBAL: Šok na kopaniciach potešil Turú, D. Súča prebrala pohár, nervozita D. Srnia, kartový mariáš v H. Srní + TOP hráči

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek od III. po VIII ligy + TOP hráči zápasov.

III. LIGA

Nové Mesto – ViOn B 1:0 (1:0)

Mužstvá hrali tretie stretnutie za sedem dní a bolo to vidieť aj na ihrisku. V prvom polčase mali jasnú prevahu hráči AFC, ktorí si vytvorili množstvo príležitostí . Strely Lukáša Šebeka, Rapavého i Michaličku však neskončili za chrbátom dobre chytajúceho Šveca. Novomešťania sa presadili až v 22. minúte, keď gól strelil Lukáš Šebek. I v ďalších minútach si Novomešťania vytvorili príležitosti. V 31. minúte v dobrej pozícii mieril nad L. Šebek a o sedem minút to isté zopakoval i Živčic. Druhý polčas začali lepšie hostia. Veľkú príležitosť mal v 49. minúte Zrubec, no obrana domácich stála na pevných nohách. V 69. minúte unikol opäť Zrubec, ale samostatný únik mu zlikvidoval Igaz. O dve minúty mohol pre domácich zvýšiť Rapavý, no jeho strelu zneškodnil i so šťastím brankár Švec. Záverečné minúty priniesli snahu hostí o vyrovnanie, no Novomešťania záver zvládli a pripísali si tri dôležité body.